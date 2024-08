Construirea unei industrii de apărare autonome: Consolidarea capacității indigene de producție în domeniul apărării în India (P)

În era Amrit-Kaal, India se poziționează pentru a juca un rol crucial în peisajul global. Cu toate acestea, această călătorie, deși impresionantă, nu este lipsită de provocări. De-a lungul trecutului său, India a fost implicată într-o serie de bătălii și pericole pentru securitatea teritorială.

Cerința de independență merge dincolo de pace, fiind esențială pentru obținerea dezvoltării și a securității, adică a stabilității sociale. Un studiu al Băncii Mondiale arată că națiunile cu capacități de apărare inadecvate înregistrează adesea o creștere a conflictelor, a șomajului, a sărăciei și a numărului de victime ale războiului.

Autosuficiența include capacitatea de a proiecta, fabrica și asambla echipamente și sisteme de apărare la nivel național, cu o dependență neglijabilă de aprovizionarea externă. Din punct de vedere istoric, India s-a bazat în mare măsură pe importuri în domeniul apărării, ceea ce a dus la creșterea costurilor, întârzieri și obsolescență tehnologică. În ultimii douăzeci de ani, armata indiană și-a modernizat sistemul și a inclus armament avansat și sisteme de arme sofisticate. Aflată pe locul patru în clasamentul mondial al celor mai mari cheltuitori pentru apărare, India a alocat o sumă semnificativă de 74,5 miliarde USD (6 21 540,85 crore de rupii) pentru apărare în anul fiscal 2024-25. Aceasta reprezintă o cotă de aproximativ 13,04% din bugetul general al Uniunii, ministrul de finanțe Nirmala Sitharaman anunțând-o în parlament la 1 februarie 2024. Cheltuielile militare au crescut de peste două ori în ultimul deceniu, evidențiind disponibilitatea și angajamentul său de a stimula potențialul de apărare al națiunii și de a avansa către Atmanirbhar Bharat.

Sursa: Biroul de Informare pentru Presă

Industria de apărare a Indiei se extinde: Exporturile ating niveluri fără precedent, creșterea producției interne și reforma:

În anul fiscal 23, producția indiană în domeniul apărării a depășit 1,00,000 milioane de rupii (12 miliarde USD). Producția a crescut cu peste 12% de la an la an. Cifrele pentru anul fiscal 24 sunt de 74 739 crore de rupii (9 miliarde USD) la 5 martie 2024.

Sursa: DDP Dashboard

India este cel mai mare importator de arme la nivel mondial, după cum afirmă Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI). Importurile au crescut cu 4,7% între 2014-18 și 2019-23. Pe de altă parte, exporturile de apărare au crescut la un nivel record de 2,5 miliarde USD (21 083 crore de rupii), ceea ce reflectă o rată de creștere excepțională de 32,5% în raport cu suma din ultimul exercițiu financiar, care se situa la 1,9 miliarde USD (15 920 crore de rupii). Datele recente arată că exporturile în domeniul apărării au crescut de aproape 14 ori din 2016-17, cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 45,6%.

Industria de apărare, inclusiv sectorul privat și întreprinderile din sectorul public al apărării (DPSU) au contribuit în mod semnificativ la atingerea unui nivel record al exporturilor în domeniul apărării. Aproximativ 60% din aceste exporturi au provenit din sectorul privat, iar restul de 40% din DPSU.

Sursa: DDP Dashboard

Guvernul colaborează activ cu industriile de apărare pentru a răspunde provocărilor acestora și pentru a crește producția de apărare în țară. În ultimii 7-8 ani, s-a observat o creștere cu aproximativ 200% a eliberării de licențe de apărare pentru industrii. Aceste măsuri au acționat ca un catalizator pentru creșterea sectorului de producție industrială în domeniul apărării și au generat, de asemenea, locuri de muncă pe scară largă.

Inițiativele guvernamentale determină creșterea industriei

Ministerul Apărării (MoD) își propune să atingă o cifră de afaceri de 26 de miliarde de dolari americani în domeniul producției aerospațiale și de apărare până în 2025, cu 5 miliarde de dolari americani destinați exporturilor. Până în aprilie 2023, au fost eliberate 606 licențe industriale pentru 369 de societăți care își desfășoară activitatea în sectorul apărării.

Politica de promovare a producției și exporturilor în domeniul apărării 2020: Proiectul de politică ar urma să devină un document de orientare pentru Ministerul Apărării în ceea ce privește impulsionarea concentrată, structurată și substanțială a capacităților de producție în domeniul apărării ale țării, conducând la autonomie și export. Viziunea viitoare va acoperi inovațiile în domeniul aerospațial și al construcției de nave militare, inclusiv proiectarea, producția, cu participarea sectorului public, precum și a celui privat.

Politica își propune să atingă o cifră de afaceri de 21 de miliarde USD (1 75 000 de rupii) în sectorul apărării, inclusiv exporturi în valoare de 4,2 miliarde USD (35 000 de rupii) în bunuri și servicii aerospațiale și de apărare până în 2025.

Procedura de achiziție pentru apărare 2020: Are ca scop sprijinirea industriei interne a Indiei prin inițiativa „Make in India”. Aceasta stabilește o ordine strictă de preferință pentru achiziții și încurajează investițiile străine directe (ISD) să înființeze centre de producție. Politica impune un conținut autohton de cel puțin 50 % în contractele de achiziții și introduce o nouă categorie, buy (Global-Manufacture in India), pentru a atrage producătorii străini de echipamente originale să stabilească facilități în India.

Inițiative de promovare a cercetării și dezvoltării și a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul apărării: Sunt introduse dispoziții de finanțare guvernamentală pentru proiectele Make-I, Technology Development Fund (TDF) și Innovations for Defence Excellence (iDEX). Schema TDF, executată de DRDO, sprijină dezvoltarea indigenă de către întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile nou înființate. Finanțarea în cadrul schemei TDF a fost majorată de la 1,2 milioane USD (10 crore de rupii) la 6 milioane USD (50 crore de rupii) pe proiect, iar în cadrul schemei iDEX Prime, aceasta a fost majorată de la 1,5 crore de rupii la 10 crore de rupii. Acest lucru va stimula în mod semnificativ viziunea „Aatmanirbharta în apărare”. O alocare de 18 000 USD (60 crore de rupii) a fost făcută pentru schema TDF pentru anul fiscal 25. În plus, anunțarea unui corpus de 12 miliarde USD (1,00,000 crore de rupii) pentru tehnologie avansată, pentru împrumuturi pe termen lung acordate tinerilor/companiilor cu experiență în domeniul tehnologiei și avantaje fiscale pentru întreprinderile nou-înființate va încuraja și mai mult inovarea în sectorul apărării.

Listele pozitive de indigenizare: Lista pozitivă de indigenizare obligă forțele armate indiene, care includ armata, marina și forțele aeriene, să achiziționeze articolele enumerate fie de la actori din sectorul privat național, fie de la DPSU. Acestea sunt destinate exclusiv industriei de apărare. Ministerul Apărării a aprobat cinci astfel de liste, care cuprind 4 666 de articole, dintre care 98 evaluate la peste 16,8 miliarde USD (1 40 000 crore de rupii). Această măsură nu numai că reduce cheltuielile de import din contul curent, ci și sporește IMM-urile din domeniul apărării.

Proiecte „Make”: Categoria „Make” din procedura de achiziții publice în domeniul apărării joacă un rol semnificativ în atingerea obiectivelor inițiativei „Make in India”. Obiectivul său principal este de a consolida capacitățile naționale prin încurajarea proiectării și dezvoltării de echipamente, produse, sisteme sau modernizări critice în domeniul apărării de către organizații din sectorul public și privat într-un termen specificat. În conformitate cu DPP-2016, există două subcategorii în cadrul procedurii „Make”:

- „Make-I” (finanțată de guvern): Proiectele care se încadrează în subcategoria „Make-I” implică o finanțare guvernamentală de 90 %, plătită în etape în funcție de progresul programului, conform termenilor conveniți de comun acord între Ministerul Apărării și furnizor.

- „Make-II” (finanțat de industrie): Proiectele din categoria „Make-II” presupun dezvoltarea de prototipuri de echipamente, sisteme, platforme sau modernizări ale acestora, vizând în principal înlocuirea importurilor sau soluții inovatoare. Proiectele „Make-II” nu beneficiază de finanțare guvernamentală pentru dezvoltarea prototipurilor.

- „Make-III”: Se referă la producția de prototipuri, sisteme și subsisteme de apărare. Proiectele din cadrul „Make-III” sunt achiziționate în cadrul categoriei „Buy «Indian»”, cu o cerință minimă de 60% conținut autohton.

Coridoare de apărare: Au fost înființate două coridoare, unul în Uttar Pradesh și celălalt în Tamil Nadu. Aceste coridoare sunt regiuni dedicate sau zone planificate strategic pentru a promova producția autohtonă de articole din domeniul apărării și aerospațial. Colectiv, aceste coridoare au primit o investiție totală de 4,5 miliarde USD (37 219 crore de rupii).

Calea de urmat

Ecosistemul de apărare al Indiei s-a transformat considerabil în ultimii ani în domenii-cheie. În special, schimbările instituționale și politice au condus la indigenizarea în domeniul apărării, la achizițiile interne de capital și la exporturile în domeniul apărării. Într-o perioadă de incertitudine, inițiativele Atmanirbhar Bharat și Make in India reprezintă tactici esențiale pentru a controla riscurile cauzate de întreruperi sau manipulări ale lanțurilor de aprovizionare esențiale, cu care se confruntă Ucraina în timpul războiului său cu Rusia.

Year 2013-14 2021-22 Import Value (Capital + Revenue) 41,198.61 50,061.67 Export Value 1,153 12,815 Ratio (Import to Export) 35.73 3.90

Sursa: Biroul de informare a presei

Având în vedere că raportul import-export a scăzut în mod constant pentru sectorul apărării din 2013-14 până în 2021-22, acest lucru indică faptul că guvernul și sectorul privat depun eforturi persistente pentru ca India să devină autonomă. Guvernul central s-a asigurat că cea mai semnificativă parte a bugetului său pentru achiziții de capital în domeniul apărării merge către industria națională de apărare. Începând cu 2020-21, alocarea pentru achizițiile interne a crescut considerabil de la aproximativ 40 % din bugetul total pentru achiziții de capital, care a fost de aproximativ 6,2 miliarde USD (52 000 crore de rupii), pentru a ajunge la trei sferturi din sumă, adică 11,9 miliarde USD (99 223 crore de rupii) până în anul 2023-24. În sprijinul și pentru a încuraja proiectarea și producția locală, au fost alocate fonduri adecvate pentru achizițiile din resurse interne. În ceea ce privește bugetul de achiziții de capital al Ministerului Apărării pentru anul 2023-24, fondurile pentru achiziții au fost alocate în proporție de 67,75:32,25 pentru surse interne și, respectiv, străine; această separare indică faptul că s-a pus accentul pe consolidarea capacităților interne de producție în sprijinul Atmanirbhar Bharat. Se preconizează că India va înregistra o creștere semnificativă a producției anuale de apărare în următorii patru ani, estimările ajungând la 35,9 miliarde USD (3 lakh crore de rupii). Această creștere arată în continuare că guvernul este dedicat să facă apărarea națiunii mai puternică, bazându-se pe sine. În același timp, guvernul se așteaptă să exporte echipamente militare în valoare de 6 miliarde USD (50 000 crore de rupii).