Încărcarea înainte: evoluția infrastructurii vehiculelor electrice în India (P)

Accelerarea revoluției vehiculelor electrice în India.

India a înregistrat o creștere substanțială a vânzărilor de vehicule electrice în 2023, volumul total ajungând la 1,62 milioane de unități (~+50% YoY), față de 1,09 milioane de unități în 2022, semnalând o traiectorie de creștere robustă în adoptarea vehiculelor electrice. Această creștere a sporit semnificativ cota de piață globală a vehiculelor electrice în vânzările de automobile din India, care a crescut la 6,38% în 2023 de la doar 1,75% în 2021. Această tendință ascendentă reflectă o creștere a preferinței consumatorilor pentru vehiculele electrice în decurs de doi ani.

O analiză suplimentară a datelor pe categorii relevă rate de creștere diferențiate pe segmente. Vehiculele cu două și trei roți au înregistrat o creștere anuală de 35 % și, respectiv, 64 % din 2022. Între timp, segmentul automobilelor/SUV a înregistrat o creștere notabilă de 117%. Aceste cifre evidențiază un impuls puternic și în expansiune către mobilitatea electrică în India, subliniind o schimbare marcată în preferințele consumatorilor și indicând un viitor promițător pentru piața vehiculelor electrice în regiune.

Până în 2030, guvernul indian a stabilit obiective ambițioase pentru penetrarea vânzărilor de vehicule electrice: 30% pentru autoturisme, 70% pentru vehicule comerciale și 80% pentru vehicule cu două și trei roți. Pe măsură ce India se îndreaptă spre obiectivele sale ambițioase privind vânzările de vehicule electrice pentru 2030, creșterea numărului de stații publice de încărcare devine un catalizator esențial. În plus, sprijinul neclintit al guvernului și creșterea gradului de adopție de către consumatori conduc la crearea rapidă a infrastructurii pentru vehiculele electrice.

Energizarea viitorului electric al Indiei: Stații de încărcare, reciclarea bateriilor și soluții inovatoare

Stație publică de încărcare EV

La data de 13 februarie 2024, India a înființat 12 146 de stații publice de încărcare operaționale, Maharashtra și Delhi conducând cu 3 079 și, respectiv, 1 886 de stații. Aceasta reprezintă o creștere remarcabilă de aproximativ 640% în ultimii doi ani, reflectând o piață în expansiune rapidă. Creșterea numărului de instalații de încărcare a vehiculelor electrice poate fi atribuită sprijinului guvernamental sporit și creșterii gradului de adoptare a vehiculelor electrice în rândul consumatorilor. Se preconizează că această tendință va continua, deschizând calea pentru o creștere exponențială a sectorului, pe măsură ce acesta răspunde politicilor în evoluție și preferințelor schimbătoare ale șoferilor preocupați de mediu. adoptarea de către consumatori determină crearea rapidă a infrastructurii pentru vehiculele electrice.

Sursa: Biroul de Informare pentru Presă

În septembrie 2023, raportul dintre vehiculele electrice și punctele de încărcare era de 1:188, o cifră cu mult sub media globală de 6 până la 20 de vehicule electrice per încărcător public. Conform unor previziuni guvernamentale recente, cele mai importante nouă orașe indiene, fiecare cu o populație de peste 4 milioane de locuitori, ar avea nevoie de 18 000 de stații publice de încărcare a vehiculelor electrice până în 2030 pentru a face față acestei creșteri. Confederația Industriei Indiene a publicat un raport intitulat "Schimbarea infrastructurii pentru vehiculele electrice", care indică faptul că India ar putea avea nevoie de cel puțin 1,32 milioane de stații de încărcare până la sfârșitul anului 2030 pentru a satisface cererea crescândă de vehicule electrice. În plus, raportul prevede că aproximativ 106 milioane de vehicule electrice vor fi vândute anual până în 2030. Pentru a satisface în mod adecvat această cerere, se estimează că India ar avea nevoie de cel puțin un încărcător pentru fiecare 40 de vehicule electrice, ceea ce înseamnă o nevoie de peste 4 00 000 de stații de încărcare anual. Aceste date subliniază nevoia critică de extindere rapidă a infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice pentru a sprijini obiectivele ambițioase ale Indiei în materie de mobilitate electrică.

Reciclarea și reutilizarea bateriilor EV

Piața de reciclare a bateriilor din India, în special a bateriilor litiu-ion (LIB), se află într-un stadiu incipient, cu un număr limitat de entități organizate care gestionează deșeurile LIB. Cu toate acestea, conform unui raport al NITI Aayog, se preconizează că, până în 2025, sectorul reciclării bateriilor din India va deveni foarte atractiv. În mod tradițional, deșeurile LIB provenite de la electronicele de consum au alimentat în principal fluxurile de intrare ale industriei de reciclare. Cu toate acestea, peisajul se schimbă datorită aprobării și adoptării din ce în ce mai mari a vehiculelor electrice, alături de creșterea cererii de baterii LIB stimulată de aplicațiile în stocarea în rețea, cum ar fi sistemele de stocare la scară largă, turnurile de telecomunicații și soluțiile de rezervă a energiei pentru locuințe. În plus, raportul a evidențiat faptul că cererea anuală de baterii LIB din India în 2020 a fost de aproximativ 5,2 GWh, cu proiecția că aceste baterii își vor atinge sfârșitul duratei de viață (EOL) în 2030 sau mai devreme. Acest lucru s-ar traduce printr-o generare anuală de deșeuri LIB de aproximativ 43 000 de tone, pe baza unei densități energetice medii de 120 Wh/kg.

Se preconizează că majoritatea acestor baterii EOL vor proveni din sectorul EV, oferind industriei de reciclare o metodă organizată de colectare și transport de către producătorii de echipamente originale către instalațiile de reciclare. Conform aceluiași raport, cererea cumulată estimată de baterii LIB în India între 2022 și 2030 pe toate segmentele este estimată la aproximativ 600 GWh (scenariul de bază), volumul de reciclare a acestor baterii utilizate urmând să ajungă la 128 GWh până în 2030, din care aproape 59 GWh ar proveni probabil doar din segmentul EV. Pentru a face față acestui aflux, capacitatea de reciclare a bateriilor cu litiu din India trebuie să se extindă de aproximativ 60 de ori în următorii șapte ani, de la o capacitate de 2 GWh, după cum a raportat Times of India în 2023.

O altă componentă esențială a lanțului de aprovizionare cu baterii este reutilizarea bateriilor, care oferă posibilitatea de a prelungi ciclul de viață al acestora prin recondiționarea lor pentru aceleași aplicații sau pentru aplicații diferite. Bateriile EV prezintă o oportunitate substanțială de reutilizare, studiile indicând că o baterie EV poate păstra aproximativ 70-80% din capacitatea sa inițială la scoaterea din uz. Astfel de baterii ar putea beneficia de o a doua viață prelungită cu 10-15 ani în aplicații alternative. În contextul Indiei, unde piața vehiculelor electrice este dominată de vehicule cu două și trei roți, este probabil ca a doua durată de viață preconizată a acestor baterii să fie mai mică, de doi până la trei ani, comparativ cu șase ani pentru bateriile vehiculelor cu patru roți.

La nivel mondial, capacitatea totală de reciclare a depășit 100 000 de tone pe an în 2020. Deși capacitatea actuală de reciclare în India este mai mică de 2 000 de tone pe an, se preconizează că va ajunge la 30 000 de tone pe an în următorii 1-2 ani. Întreprinderile naționale precum Attero, Exigo și Tata Chemicals sunt pregătite să fie vârful de lance al progresului industriei de reciclare LIB din India.

Schimbul de baterii EV

Schimbul de baterii oferă o soluție convenabilă pentru reîncărcarea bateriilor vehiculelor electrice prin schimbarea bateriilor epuizate cu baterii complet încărcate la stațiile de schimb desemnate în cadrul unei rețele operate de un operator de schimb de baterii. Această metodă este potrivită în special pentru vehiculele electrice cu două și trei roți, datorită duratei lor semnificativ mai scurte în comparație cu stațiile de încărcare tradiționale.

Această abordare inovatoare abordează principalele provocări care împiedică adoptarea vehiculelor electrice, cum ar fi anxietatea legată de autonomie, costurile inițiale ridicate și timpii lungi de așteptare, transformând viitorul mobilității electrice. Potrivit Consiliului de promovare a comerțului din India, sectorul schimbării bateriilor vehiculelor electrice din India se confruntă cu o creștere rapidă, fiind evaluat la aproximativ 10,2 milioane USD în 2022, proiecțiile indicând că ar putea ajunge la aproximativ 61,57 milioane USD până în 2030, cu o rată anuală compusă de creștere de 25,20 %. Această creștere este atribuită avantajelor oferite de reducerea cheltuielilor inițiale pentru vehiculele electrice și de eliminarea timpilor de așteptare pentru încărcare.

Un proiect de document de politică publicat de NITI Aayog privind schimbarea bateriilor vizează promovarea schimbării bateriilor cu baterii cu celule chimice avansate. Obiectivul principal este de a decupla costurile bateriilor de costurile inițiale de achiziționare a vehiculelor electrice, accelerând adoptarea vehiculelor electrice și aliniindu-se la obiectivele naționale privind schimbările climatice pentru 2030. Punerea în aplicare rapidă a acestei politici ar putea contribui la obținerea acceptării dorite a vehiculelor electrice.

Sursă: Consiliul de promovare a comerțului din India

Inițiative guvernamentale

Programul FAME India

Faza I: Ministerul Industriilor Grele a introdus schema FAME India în 2015, încurajând adoptarea vehiculelor electrice și hibride în India. Pentru prima fază a schemei, care s-a încheiat la 31 martie 2019, a fost alocat un buget de 107,8 milioane USD (895 crore de rupii). În timpul acestei faze inițiale, au fost înființate un total de 427 de stații de încărcare.

Faza II: Guvernul a prelungit schema FAME India pentru o perioadă de cinci ani începând cu 1 aprilie 2019, alocând un buget de 1,2 miliarde USD (10 000 crore de rupii) pentru a sprijini adoptarea vehiculelor electrice. Această fază a schemei oferă stimulente cumpărătorilor de vehicule electrice printr-o reducere inițială a costurilor vehiculelor. În plus, Ministerul Industriilor Grele a aprobat înființarea a 2 877 de stații de încărcare a vehiculelor electrice în 68 de orașe din 25 de state/UT-uri și a 1 576 de stații de-a lungul a 9 drumuri expres și 16 autostrăzi. O investiție suplimentară de 96,4 milioane USD (800 de crore de rupii) a fost aprobată ca subvenție de capital pentru trei companii de comercializare a petrolului din cadrul Ministerului Petrolului și Gazelor Naturale pentru înființarea a 7 432 de stații publice de încărcare a vehiculelor electrice.

O notificare datată 7 noiembrie 2023 a prezentat o directivă privind indigenizarea componentelor încărcătoarelor pentru vehicule electrice, stabilind un termen limită până la 1 decembrie 2024 pentru ca producătorii să realizeze cel puțin 50% din valoarea adăugată internă. În cadrul sistemului FAME II, această politică vizează sporirea producției locale de componente esențiale pentru încărcătoare, inclusiv carcase, software pentru operatorii de puncte de încărcare și sisteme de gestionare a încărcării. Acest efort urmărește să consolideze infrastructura națională de încărcare a vehiculelor electrice, să reducă dependența de importuri, să promoveze creșterea industriei locale și să răspundă preocupărilor consumatorilor cu privire la lipsa opțiunilor de încărcare, facilitând astfel adoptarea pe scară mai largă a vehiculelor electrice.

Norme privind gestionarea deșeurilor de baterii 2022:

Normele privind gestionarea deșeurilor de baterii din 2022, emise de Ministerul Mediului, Pădurilor și Schimbărilor Climatice la 24 august 2022, au ca scop asigurarea gestionării ecologice a diferitelor tipuri de baterii, inclusiv a bateriilor electrice, portabile, auto și industriale. Aceste norme funcționează în cadrul responsabilității extinse a producătorului (EPR), în care producătorii de baterii, inclusiv importatorii, sunt responsabili pentru colectarea și reciclarea/refuncționalizarea deșeurilor de baterii și utilizarea materialelor recuperate în baterii noi. EPR impune colectarea, reciclarea și recondiționarea tuturor deșeurilor de baterii, interzicând depozitarea la groapa de gunoi și incinerarea. Producătorii își pot îndeplini obligațiile EPR angajându-se direct sau autorizând alte entități să colecteze, să recicleze sau să recondiționeze deșeurile de baterii. Normele facilitează crearea unui portal online centralizat pentru schimbul de certificate EPR între producători și reciclatori/refurbisheri în vederea îndeplinirii obligațiilor producătorilor. Acestea încurajează înființarea de noi industrii și întreprinderi în domeniul colectării și reciclării/ recondiționării deșeurilor de baterii. Stabilirea unor procente minime de recuperare a materialelor din deșeurile de baterii ar stimula adoptarea de noi tehnologii și investițiile în industria reciclării și recondiționării, creând noi perspective de afaceri. Sunt stabilite obiective obligatorii eșalonate pentru a crește utilizarea materialelor reciclate în noile produse de baterii, vizând o rată de utilizare de 20% până în 2030-31.

Concluzii

În concluzie, peisajul vehiculelor electrice din India este pregătit pentru un viitor transformator, marcat de o creștere robustă a vânzărilor de vehicule electrice, de obiective guvernamentale ambițioase și de inițiative strategice. Creșterea vertiginoasă a numărului de stații publice de încărcare, demonstrată de o creștere de 640% în ultimii doi ani, subliniază angajamentul națiunii de a sprijini adoptarea vehiculelor electrice. În același timp, câștigă teren soluții inovatoare precum schimbul de baterii, care oferă opțiuni de reîncărcare rapide și rentabile. Prin eforturile concentrate asupra reciclării bateriilor, India își propune să gestioneze eficient faza EOL, consolidând în continuare durabilitatea. Convergența acestor elemente semnifică o infrastructură EV dinamică și durabilă care se aliniază obiectivelor ambițioase ale Indiei în materie de mobilitate electrică.