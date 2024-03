Presa din Kârgâzstan, sub atac! Țara asiatică „sugrumă” presa liberă! Jurnaliștii români cer eliberarea a 11 reporteri arestați.

Jurnaliștii români cer eliberarea a 11 reporteri arestați în Kârgâzstan la începutul anului.

Rețeaua internațională de jurnaliști de investigație The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) își manifestă solidaritatea și sprijinul pentru jurnaliștii din Kârgâzstan care sunt arestați de regimul opresiv din țara lor. OCCRP și centrele de investigații afiliate cer eliberarea celor 11 reporteri arestați în luna ianuarie a acestui an, potrivit context.ro

În cursul acestei săptămâni, instanțele din Kârgâzstan vor decide soarta celor 11 reporteri arestați încă din luna ianuarie 2024. Sursa citată anterior se alătură colegilor din cadrul OCCRP și solicită eliberarea din arest a jurnaliștilor din Kârgâzstan.

OCCRP, împreună cu alte instituții media internaționale, se unesc pentru a continua munca de investigație a jurnaliștilor arestați la începutul anului, dar și pentru a face presiuni pentru eliberarea lor. Pagina web a OCCRP va continua să publice reportaje despre represiunea din Kârgâzstan împotriva libertății presei și o serie de investigații în continuarea muncii colegilor încarcerați.

Sub conducerea unui președinte care combină retorica populistă cu metodele de control de tip rusesc, autoritățile din Kârgâzstan au supus la presiuni extreme mai multe instituții media independente. Kloop.kg, site-ul partenerului OCCRP, a fost blocat, iar entitatea pe care o folosea pentru a funcționa a fost lichidată prin ordin judecătoresc în februarie, procurorii folosindu-se de mărturii ale unor psihiatri pentru a argumenta că „a afectat sănătatea mintală a oamenilor”, „tulburându-i” cu informații negative.

Însă în cazul altui partener OCCRP, Temirov Live, a dezvăluit numeroase cazuri de corupție la nivel înalt: 11 persoane, actuali și foști jurnaliști, au fost arestați pe 16 ianuarie și se află încă în spatele gratiilor, fiind acuzați de incitare la revoltă, deși autoritățile au oferit puține dovezi care să susțină această afirmație.

Deportări în Rusia

De asemenea, fondatorul organizației de jurnaliști, Bolot Temirov, a fost bătut, supravegheat de serviciile secrete și apoi privat de cetățenie și deportat în Rusia, iar soția sa, director al Temirov Live, s-a numărat printre jurnaliștii arestați în ianuarie.

Un oficial de rang înalt a declarat că aceștia trebuie să fie disciplinați și reeducați, potrivit OCCRP. „Este o chestiune de educație. O datorie părintească, frățească – educația (…) În unele cazuri, cineva – capul unei familii, stăpânul unei case – trebuie să facă ordine”, a spus vicepreședintele cabinetului de miniștri din Kârgâzstan, Edil Baisalov.

În clasamentul mondial al libertății presei, realizat de Reporteri fără Frontiere, Kârgâzstanul a coborât 50 de locuri într-un singur an.

Kârgâzstanul a coborât 50 de locuri într-un singur an/ Sursa: Reporteri fără Frontiere

În opinia observatorilor, arestarea angajaților de la Temirov Live face parte dintr-o campanie îndreptată împotriva fondatorului publicației și a unuia dintre cei mai vocali critici ai guvernului, Bolot Temirov, care acum se află într-o locație necunoscută din Europa și continuă să critice autoritățile, solicitând totodată eliberarea colegilor săi.

Instituţiile publice restricţionează accesul jurnaliştilor la informaţie

Conform Reporteri fără Frontiere, mediul politic din Kârgâzstan este foarte instabil și polarizat. Țara a trecut prin trei revoluții de la obținerea independenței în 1991. Unele instituții media sunt folosite de liderii politici pentru a-și promova interesele personale. Instituţiile publice restricţionează accesul jurnaliştilor la informaţie.

Guvernul controlează în continuare toată mass-media tradiționale și încearcă să-și extindă influența la magazinele private. Dar există un anumit grad de pluralism, așa cum se vede în popularitatea site-urilor de știri precum 24.kgt, Kaktus.media și Kloop.kg și în creșterea jurnalismului de investigație și de date. Sectorul media s-a extins în ultimii ani, cu peste 50 de companii de televiziune. Radioul și televiziunea sunt principalele surse de știri ale țării.

