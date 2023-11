Cine este marinarul român răpit de gruparea teroristă houthi, în Marea Roșie. Momentul capturării a fost filmat - VIDEO

Un marinar român a fost răpit în Marea Roșie. Nava și echipajul au fost capturați de o grupare teroristă din Yemen.

Ciprian Soare, românul răpit de gruparea teroristă/ Foto: debraila.ro - Facebook

Israelul a anunţat, duminică, că rebelii houthi din Yemen au capturat o navă cargo britanică şi operată de japonezi în sudul Mării Roşii, descriind incidentul drept un „act de terorism iranian” cu consecinţe asupra securităţii maritime internaţionale.

Potrivit debraila.ro, la bordul navei capturate se afla și un marinar român.

Ciprian Soare, în vârstă de 29 de ani, este electrician pe nava comercialăși a fost răpit împreună cu restul echipajului.

Conform sursei citate anterior, se pare că bărbatul a ajuns să muncească pe navă prin intermediul unei firme din Bulgaria și urma să se întoarcă acasă peste câteva luni, mai exact în februarie.

Soția marinarului a povestit că a vorbit ultima oară cu acesta pe 18 noiembrie.

„Nu am nicio informaţie, nu ştiu absolut nimic de el. Ultima oară am vorbit cu el sâmbătă, sâmbătă seară. Nu mi-a zis nimic special, nu mi-a precizat că ar fi vreun pericol pe navă. Urma să vorbim duminică, adică ieri, însă nu am mai primit absolut niciun apel de la el. Mi s-a părut ceva ciudat că nu a sunat”, a povestit soția brăileanului, citată de observatornews.ro.

Momentul în care rebelii din Yemen atacă nava sub pavilion Bahamas a fost filmat și distribuit pe rețelele de socializare.

A fost activată Celula de Criză Interinstituțională

MAE a confirmat prezența românului pe navă și Celula de Criză Interinstituțională a fost activată.

„La data de 19 noiembrie a.c., nava Galaxy Leader, sub pavilion Bahamas, care naviga în Marea Roșie, a fost capturată de către milițiile Houthi și dusă lângă coasta statului Yemen, iar din informațiile de primă sesizare, printre membrii echipajului s-ar afla și un cetățean român.

Din dispoziția ministrului afacerilor externe a fost activată Celula de Criză Interinstituțională, fiind demarate procedurile standard pentru astfel de cazuri care implică cetățeni români.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Celula de Criză Interinstituțională, în cooperare și coordonare cu celelalte autorități române cu atribuții în materie și în strânsă legătură cu alți parteneri internaționali continuă să monitorizeze cu maximă atenție situația și întreprinde demersuri în vederea soluționării acesteia”, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

