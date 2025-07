Solidaritate în noroi la Electric Castle. Lecții de bun simț și implicare: „Dacă eu, femeie, am pus umărul să împing mașina, de ce bărbații stau pe margine”

Festivalul Electric Castle și-a păstrat și în acest an tradiția ploilor abundente, ceea ce a transformat parcările în adevărate câmpuri de luptă cu noroaiele și a testat nu doar mașinile participanților, ci și caracterul acestora.

Electric Castle, festivalul care reunește an de an zeci de mii de tineri la Castelul Banffy din Bonțida, a fost din nou sub apă — la propriu. Ploile abundente din noaptea de joi spre vineri au transformat parcările în mlaștini, drumurile de acces în capcane pentru șoferi, iar atmosfera generală într-un test de răbdare, adaptabilitate și solidaritate umană.

În mijlocul acestui haos, câțiva voluntari și-au făcut datoria, nu pentru că erau obligați, ci pentru că au înțeles că în astfel de momente nu e timp pentru spectacolul pasivității. Un episod viral relatat pe rețelele sociale a adus în atenție nu doar dificultățile întâmpinate în teren, ci și o atitudine generală a participanților care, în multe cazuri, au preferat să observe de pe margine, în loc să pună umărul.

Voluntari în noroi până la brâu, spectatori „la cinema”

Într-un mesaj postat de una dintre voluntarele echipei CERT Rescue – CERT Transilvania, se relatează cum, plecată inițial la festival în calitate de simplu spectator, a ajuns, împreună cu colegii săi, să ajute mai mulți șoferi să-și scoată mașinile blocate în noroi.

Una dintre intervenții a implicat o mașină Tesla care, în ciuda tentativelor de tractare cu troliul, era purtată de noroi spre alte autoturisme. Soluția? Împinsă manual de trei persoane – inclusiv voluntara, un coleg de la CERT și partenerul șoferiței.

În jurul lor, un grup de participanți asista pasiv la eforturi.

„În parcare, spectatori o gașcă de bărbați și femei, se uitau cum ne chinuim. Văzând-i că doar se uită la noi ca la cinema, le-am strigat: Da', voi sunteți toți numai femei, nici măcar un bărbat nu este printre voi?. Au început să șusotească și unul dintre ei a catadicsit să vină și să atingă mașina, cu groază că era plină de noroi, după care a dispărut rapid din scenă.

Ideea este că sunt situații în care toată lumea trebuie să se implice, să pună umărul, să ajute. Echipa CERT Rescue care face parte din CERT Transilvania, adică voluntari care își pun la bătaie mașinile de teren personale ca să îi scoată din noroaie pe unii ori alții, nu este formată din sute de oameni cu mașini de intervenții. Nu suntem mulți și ajutăm atât cât putem. Dacă eu, femeie, am pus umărul să împing mașina, și e drept că m-am umplut de noroi până-n cap, de ce bărbații stau pe margine, privesc și așteaptă minuni? Minunile se fac prin oameni, prin aportul tuturor”, a transmis tânăra.

Organizarea EC, în mijlocul criticilor – dar e totul vina lor?

Postarea voluntarei vine ca reacție la valul de critici direcționate spre organizatorii Electric Castle. Mulți participanți au acuzat lipsa infrastructurii în parcări, cozi de ore întregi și dezinteres față de confortul celor veniți.

Totuși, realitatea este mai complexă, spune ea.

„Să nu mai aud că nu erau voluntari care să te îndrume. Aseară era plin de tineri care stăteau în parcare, uzi leoarcă și nu își părăseau locația.”

Ea punctează și cauzele logistice reale care limitează opțiunile organizatorilor:

1. Pentru că aproape la fiecare ediție a plouat, spectatorii știau la ce să se aștepte

2. Nu poți turna pietriș în locul în care sunt amenajate parcările pentru că acele terenuri au proprietari care nu sunt de acord ca peste iarba de pășunat, de exemplu, să pui pietre.

3. Ești conștient că oricât de bună ar fi organizarea, nu te poți pune cu vremea și nimeni nu poate face hocus pocus pentru ca sute de mașini (poate chiar mii) să zboare din noroaie, mai ales că nu sunt mașini de teren.

4. Când vezi cum este vremea, nu te duci cu copilul în cărucior ca să îl plimbi noaptea prin frig și ploaie, la ore la care copilul acela ar trebui să doarmă, doar pentru că tu vrei la Electric.

5. Unii ar trebui să învețe să șofeze, nu ajunge să fie mașina bună.

„Degeaba dai în față și dai în spate pe aceeași direcție, nu faci decât să te adâncești în noroi, dacă nu miști direcția cauciucurilor. Ca o concluzie: știi cum e la Electric atunci când plouă, știi la ce să te aștepți. Dacă nu ești pregătit sau nu îți convin condițiile, nu te duci. Stai în oraș și te plimbi pe asfalt, mergi frumos la restaurant unde ești servit și te duci în club, dacă vrei să dansezi”, a transmis voluntara.

