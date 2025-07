Legende pop, rock și electro. 72.000 de persoane în ziua 2 de Electric Castle! Ce poți face vineri?

„Ați pregătit ploaia asta special pentru mine? Pe ploaie sau soare, haideți să ne distrăm!” Prima prezență a superstarului Justin Timberlake în România a adus traficul în festival la 72.000 de persoane pentru a doua zi de Electric Castle 2025.

Justin Timberlake a fost cap de afiș la ediția cu numărul 11 Electric Castle| Foto: Ana GREAVU – monitorulcj.ro

Întârziat din cauza condițiilor meteo ce puteau pune în pericol siguranța artistului, concertul Justin Timberlake a reușit să transforme ploaia abundentă în simplu element de decor.

Zeci de mii de oameni au dansat pe hit-uri precum Cry Me a River sau Rock Your Body. „Sunt pentru prima dată în România și nu știu de ce mi-a luat atât de mult timp să ajung aici. Vă mulțumesc!”, a spus superstarul american ce va părăsi, azi, România, pentru a-și continua turneul internațional.

Vineri, pe scenele Electric Castle sunt așteptate alte câteva zeci de artiști, printre ei legendară trupă rock Queens of The Stone Age, Noul lor album, „In Times New Roman… ”, pe care îl vor prezenta și pe scena principală a festivalului, reprezintă o întoarcere la stoner rock, subgenul care a transformat QOTSA în una dintre cele mai influente trupe a ultimelor decade. De altfel, riff-urile intră în coloana sonoră a întregii zile, la Electric Castle. Leprous, una dintre cele mai apreciate trupe de progressive metal, The Amazons, un cocktail de rock alternativ și indie apreciat de critici, dar și moldovenii de la Zdob și Zdub se asigură că fanii genului au opțiuni în programul zilei.

Netsky b2b Nightmre - un titan al Drum’n’Bass își unește forțele cu unul dintre cei mai inovatori producători de muzică electronică. Rezultatul pe care mii de fani au șansa să-l vadă, în această seară, este un maraton sonor de o energie pură, într-un haos controlat. Muzica house devine terapie la miezul nopții cu Jayda G, artista canadiană nominalizată la Grammy.

Zecile de activități pregătite la Electric Castle 2025 transformă festivalul într-o experiență completă, zi și noapte. Cei ce vor să-și testeze intuiția sunt invitați in castel, să descopere „Traitors”, trădătorii ce se ascunde chiar printre prieteni. În EC Village continuă sesiunilre de stand-up cu echipa Comedy Box – Maria Popovici, Frînculescu, Mirică, Ioana Luiza și alții, completate de activități de wellness.

