Dezamăgire sau așteptări prea mari? Ce a lipsit de la concertul lui Justin Timberlake. VIDEO

Se spune că „la pomul lăudat nu te duci cu sacul” sau cu alte cuvinte ce așteptări a avut publicul de la Justin Timberlake și ce așteptări a avut superstarul american de la public? Cumva, la concertul de la Electric Castle cele două nu s-au întâlnit decât pe alocuri.

Justin Timberlake a fost cap de afiș la ediția cu numărul 11 Electric Castle| Foto: Bianca PREDA – monitorulcj.ro

Cap de afiș la ediția cu numărul 11 Electric Castle, în topul celor mai importanți artiști pop al ultimelor decade, producător, compozitor, actor, câștigător a 10 premii GRAMMY Awards, Justin Timberlake a fost așteptat cu sufletul la gură de întreaga suflare românească și nu numai. Și totuși ceva a lipsit.

Să fie ploaia de vină care i-a întârziat concertul cu 45 de minute, slaba reacție a publicului sau chiar pasivitatea lui, cert este că show-ul de la Bonțida nu a fost în totalitate ceea ce trebuia să fie.

Publicul se aștepta la un mega-show exploziv, memorabil, marca unui superstar pop cu un palmares impresionant (10 Grammy, 4 Emmy). Realitatea? Un concert afectat de vreme, un public apatic, pauze suspecte în mijlocul show-ului și o atmosferă generală plată.

Deși concertul trebuia să înceapă la ora 22.30, cu câteva minute înainte organizatorii au luat decizia amânării show-ului cu 45 de minute, astfel că show-ul a început la ora 23.15, spre nemulțumirea miilor de fani adunați la scena principală de la Electric Castle care erau uzi leoarcă, obosiți și vizibil plictisiți.

Nici când Justin Timberlake și-a făcut apariția pe scenă reacția publicului a cam lăsat de dorit. Câteva țipete răsfirate din partea fanilor, câteva aplauze și cam atât. S-au fredonat pe alocuri câteva versuri și cam asta a fost tot.

Pe la jumătatea concertului, când artistul și trupa lui au ieșit de pe scenă de vreo două ori, nu știm dacă justificat sau nu, a dat impresia că Justin Timberlake se cam săturase … să sperăm că de ploaie și nu de public… și dorea să încheie concertul cât mai repede. Sau poate au fost probleme tehnice care au justificat aceste pauze între piese. Și asta s-a simțit și printre fani. Încet, încet, din mulțime au început să iasă timid 2-3 persoane, apoi tot mai multe.

„Deci, ați venit să vă distrați. Arătați bine. Vă simțiți bine? Sunt pentru prima dată aici, prima data, corect? Oare de ce mi-a luat atât de mult să ajung aici? Pe ploaie sau pe vreme senină, ați venit să vă distrați în seara asta. Oh, România. Sunt acum aici. Mi-am pus un prosop la gât, încerc să rămân cald. Ploaia e mereu așa în România vara? Deci mi-ați pregătit asta special pentru mine (ploaia – n.r.)? Mulțumesc. Noi suntem JT (Justin Timberlake – n.r) și Tennessee Kids (copiii din Tennessee – n.r.). faceți gălăgie pentru acești minunați muzicieni. Și am venit aici să chefuim. Ploaie, soare, nu contează. Am venit să ne simțim bine”, a spus Justin Timberlake, în aplauzele publicului, poate singurul moment de interacțiune sinceră cu fanii.

Adevărul este că nici ploaia nu l-a slăbit pe Justin Timberlake, pe tot parcursul show-ului a plouat cu găleata.

Hituri după hituri

Iar fanii au fost purtați într-o călătorie alături de cele mai reprezentative hituri ale sale: „Mirrors”, „Can't stop the feeling!”, „Cry me a river”, „LoveStoned”, „Rock Your Body”, „Sexy Ladies”, „Señorita”, „SexyBack” sau „Holy Grail”.

Nici măcar aceste hituri n-au reușit să creeze o conexiune puternică între artist și fani. Mișcările sale de dans au mai salvat din plictiseala publicului. Cert este că un concert care trebuie să dureze 2 ore conform programului, s-a încheiat brusc după o oră și jumătate. Nici fanii n-au cerut bis și nici Justin Timberlake nu părea dispus să revină pe scenă.

Poate că nu a fost un eșec, dar cu siguranță nici triumful așteptat. Lipsa de magie nu a fost doar vina ploii sau a noroiului – ci și a unui decalaj între ce aștepta publicul și ce a oferit artistul în acest moment la Bonțida.

Un artist complet

Cariera lui Justin Timberlake este o probă pură de longevitate artistică și succes. De-a lungul timpului, artistul a câștigat 10 premii GRAMMY Awards, la categorii diferite, și 4 premii Emmy. În 2017, hit-ul său „Can't Stop the Feeling!", inclus pe coloana sonoră a filmului „Trolls”, a fost nominalizat la Oscar, la categoria Cea Mai Bună Piesă Originală, o nouă confirmare a statutului său de artist iconic în muzica pop.

În paralel, Timberlake și-a construit un parcurs solid și pe marele ecran, cel mai recent împrumutându-și vocea personajelor din „Trolls Band Together”, lansat în 2023. Succesul albumului „Everything I Thought It Was” completează palmaresul impresionant, printre cele 18 piese fiind inclus și single-ul „Selfish”.

