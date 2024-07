Transport gratuit la Electric Castle pentru persoanele cu dizabilități: „Toate cursele vor fi electrice”

Persoanele cu dizabilități vor avea transport gratuit la Electric Castle.

Persoanele cu dizabilități vor avea transport gratuit la Electric Castle| Foto: pixabay.com

Inițiativă inedită pentru Electric Castle.

Persoanele cu dizabilități vor avea transport gratuit la festival. Transportul va fi asigurat de „bărboșii” de la Beard Brothers.

„Anul acesta am făcut echipă cu Electric Castle și vom oferi călătorii zilnice clienților cu dizabilități către și dinspre festival, gratuit. Pentru a o face și mai bună, toate cursele vor fi electrice. Vă rugăm să ne sunați în avans pentru a putea programa cursele în avans”, au transmis reprezentanții de la Beard Brothers.

Massive Attack și BMTH la EC10

Electric Castle debutează în data de 17 iulie cu Reel Party by BT & DJ Yoda, un concept primit cu entuziasm la edițiile trecute. Joi, 18 iulie, festivalul va vibra în ritmuri afro, techno, drum and bass și metal cu Rema, Kungs și Bonobo, Apashe & The Brass Orchestra și Cavalera.

Vineri, 19 iulie, e o zi marcată de show-urile Bring Me The Horizon, Paolo Nutini și Nina Kraviz. Weekendul e rezervat legendelor: trupa Massive Attack este live, sâmbătă, 20 iulie, când sunt programați și Chase and Status, Khruangbin și Marc Rebillet. Ziua de 21 iulie va fi marcată de stilul dancehall al lui Sean Paul și de Palaye Royale, care vor fascina prin stilul lor de fashion-art rock. Sevdaliza, Kenya Grace și Todd Terje vor fi și ei în ultima zi a EC 10.

Prețul unui bilet de zi este de 90 de euro + taxe, iar o experiență Premium de o zi are prețul de 150 de euro + taxe. Programul complet pentru Electric Castle 2024 și biletele sunt disponibile pe www.electriccastle.ro

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: