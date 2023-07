Emoție, bucurie și dans la Electric Castle. George Ezra, pentru prima dată în România. VIDEO LIVE

George Ezra este un cântăreț care trebuie văzut live măcar o dată în viață, pentru a trăi lecții de show și muzică predate pe viu, dar mai ales pentru a simți un milion de emoții.

George Ezra, pentru prima dată în România/ Foto: Bianca PREDA - monitorulcj.ro

Bucurie pură în ritmuri folk pop, George Ezra a ajuns pentr prima oră în România într-un moment special al carierei sale. După două albume cu succes imediat, chiar de la piesa de debut „Budapest”, Ezra atinge examenul maturității cu proaspăt lansatul „Gold Rush Kid”.

George Ezra la EC/ Foto: Diana CÎMPEAN - monitorulcj.ro

George Ezra la EC/ Foto: Diana CÎMPEAN - monitorulcj.ro

Cântărețul a urcat pe main stage-ul de la Electric Castle în fața a mii de oameni care au dansat și cântat pe fiecare melodie.

George Ezra e interpretat și piesa care l-a făcut cunoscut și anume „Budapest”.

Tot vineri, 20 iulie, de la ora 23:40 este așteptat pe Main Stage rapperul american Macklemore.

Cine este George Ezra?

George Ezra Barnett este un cântăreț, compozitor și chitarist englez. După ce a lansat două EP-uri, „Did You Hear the Rain?” (2013) și „Cassy O'” (2014), Ezra a câștigat mai multă faimă odată cu lansarea single-ului său de succes, „Budapest”, care a ajuns pe primul loc în mai multe țări. Albumul său de studio de debut, „Wanted on Voyage”, a fost lansat în iunie 2014, ajungând pe locul unu în Marea Britanie și pe primele zece în alte șapte țări. A fost, de asemenea, al treilea cel mai bine vândut album din 2014 în Marea Britanie.

Cel de-al doilea album de studio al lui Ezra, „Staying at Tamara's”, a fost lansat în martie 2018 și a ajuns pe primul loc în Marea Britanie și pe primele zece din alte opt țări. Al doilea single de pe album, „Paradise”, a ajuns pe locul doi în Marea Britanie, în timp ce următorul single, „Shotgun”, a ajuns pe primul loc, devenind primul single al lui Ezra în topul topurilor din Marea Britanie, Irlanda și Australia. În februarie 2019, a câștigat premiul Brit pentru artistul solo britanic masculin. Ezra și-a lansat al treilea album de studio, Gold Rush Kid, în iunie 2022. A devenit al treilea album consecutiv numărul unu în Marea Britanie.

