Studenții UBB s-au calificat în FINALA competiției mondiale de studii de caz de la Harvard

O echipă de cinci studenți de la FSEGA, din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (UBB) s-au calificat în finala (de top 10) unei competiții organizate de Universitatea Harvard.

Studenții UBB s-au calificat în FINALA competiției mondiale de studii de caz de la Harvard/ sursă foto: UBB

O echipă studențească formată din 5 masteranzi ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) s-a calificat în finala de TOP10 a concursului intitulat „Global Case Competition at Harvard” (thecasecompetition.org), o competiție mondială de studii de caz în afaceri organizată la Universitatea Harvard.

Etapa de calificare a competiției a fost organiză în perioada 21 februarie – 13 martie 2022, etapă la care au participat peste 150 de echipe studențești de la cele mai bune universități ale lumii.

În ce constă competiția?

Sarcina echipelor participante la această întrecere a fost să ofere o fundamentare financiară și de management strategic privind achiziționarea companiei britanice Games Workshop de către Bandai Namco, o companie multinațională cu origine japoneză specializată în producerea jocurilor video.

Concurenții au trebuit să elaboreze o soluție în forma unei prezentări de maximum 100 de slide-uri. Pe baza evaluării juriului competiției, echipa clujeană reprezentând UBB a avut o prestație excelentă, reușind astfel să se califice în finala de TOP10 a competiției. Această calificare reprezintă în același timp o performanță istorică, fiind prima dată când o universitate din Europe de Est care se califică în finala acestei competiții.

Finala, în 23 aprilie

Echipa Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a fost alcătuită din studenții Barabási Tamás (masterat Managementul Afacerilor, anul 2), Borsos András (masterat Gestiune Financiară Corporativă, anul 2), Jakó Zsolt (masterat Gestiune Financiară Corporativă, anul 2), Nagy Miriám (masterat Managementul Afacerilor, anul 2) și Szép Hunor (masterat Gestiune Financiară Corporativă, anul 1). Coordonatorii echipei clujene au fost prof. univ. dr. Szász Levente, conf. univ. dr. Györfy Lehel-Zoltán, respectiv lect. univ. dr. Rácz Béla-Gergely.

Finala competiției va avea loc sâmbătă, 23 aprilie 2022, echipa UBB concurând cu echipe studențești reprezentând London Business School, University of St. Gallen, ESSEC Business School, University of Delhi, Lahore University of Management Sciences, HEC Paris, ESCP Business School, respectiv Hult International Business School.

