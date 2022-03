Bucuria învățării matematicii la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” prin proiecte ERASMUS

În perioada 28 februarie – 4 martie 2022, la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a avut loc reuniunea transnațională din cadrul proiectului de parteneriat strategic Erasmus + 2019-1-FR01-KA229-063078_2, Probleme deschise pentru învățare (P.O.P.A).

Perioada de implementare a proiectului este 2019-2022, iar instituțiile școlare partenere sunt: L'école élémentaire RaphaëlCipolin – școală coordonatoare (Guadelupa, Franța), Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” (România), Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades (Portugalia), St Cedd's SchoolEducational Trust (Marea Britanie), IGSBetzdorf-Kirchen (Germania), Istituto Comprensivo "Via San Biagio Platani" (Italia).



Obiectivele acestui proiect, conform formularului de candidatură, vizează:



Pentru elevi:

- favorizarea intrării elevilor în situații de cercetare, încurajarea cooperării în perechi, dezvoltarea încrederii în sine în vederea găsirii unei soluții, dezvoltarea de strategii, de competențe de lectură, exprimare orală și scrisă;

- înțelegerea de către elevi a noțiunilor de cetățenie europeană, promovarea învățării limbilor străine, scrierea de texte documentare, realizarea de montaje video;



Pentru profesori:

- intrarea într-o postură de reflectare la practicile pedagogice, adaptarea acestora pentru a considera eroarea ca necesară și ca o sursă de învățare, dezvoltarea încrederii în ceilalți (acceptând să-i lase pe alții să îl privească în timp ce predă);



La această reuniune au participat 6 profesori din 3 țări partenere (Guadelupa- Franța, Marea Britanie și Portugalia), iar activitățile complementare acestui proiect incluse în agenda reuniunii au constituit un prilej excelent de schimb de bune practici pedagogice vizavi de predarea-învățarea matematicii, respectiv un context de promovare a unor elemente de cultură, civilizație și spiritualitate românească.

Pe parcursul celor 5 zile de activități intense, partenerii noștri din școlile europene au asistat la o lecție de rezolvare de probleme deschise de învățare la clasa a VI-a B (profesor Baicu Voichița), o lecție de matematică la clasa a IV-a A (profesor învățământ primar Barakat Teodora), și o lecție de predare a limbii engleze la clasa a VI-a B (profesor Morariu Ioana). Pe baza observării acestor lecții, s-a realizat un schimb de bune practici vizavi de modul în care aceste discipline școlare sunt abordate în curriculum-ul școlar din țările partenere și metodele specifice care facilitează predarea-învățarea acestor discipline.



Prezentarea temei de proiect „Interviu cu o persoană faimoasă” a fost facilitată de prezența d-lui Horia Corcheș, scriitor foarte apreciat de către elevii școlii noastre, care au participat cu mult entuziasm la întâlnirea organizată în școală.

Domnul Horea Corcheș a răspuns cu amabilitate tuturor întrebărilor adresate de elevi și a încântat prin sinceritatea dezvăluirii secretelor scrierii romanului „Istoria lui Răzvan”, dar și prin discuțiile legate de procesul scrierii unei cărți, în general. Elevii s-au simțit încurajați să pună întrebări și au fost antrenați, de către autor, într-un joc al unor dezvăluiri menite să contureze atât profilul scriitorului, cât și pe cel al cititorilor. Autografele acordate constituie o mărturie incontestabilă a unei întâlniri memorabile pentru cititorii prezenți la acest eveniment.



La rândul lor, partenerii din celelalte școli au prezentat membrilor echipelor de proiect, interviurile filmate cu persoanele celebre de la ei din regiune, filmările din cadrul lecțiilor de matematică în care au rezolvat problema deschisă de învățare și filmările aferente atelierelor culinare organizate în școlile partenere, teme de proiect care se regăsesc în planurile comune de implementare a proiectului.



În vederea valorificării rezultatelor obținute în cadrul proiectului Probleme deschise pentru învățare (P.O.P.A), s-a organizat o sesiune de formare a profesorilor, cu scopul depunerii aplicației pentru obținerea Certificatului Național de Calitate și a Certificatului European eTwinning de către toți partenerii de proiect (profesor învățământ primar Mateaș Alina).



Promovarea unor elemente de cultură, civilizație și spiritualitate românească s-a realizat prin intermediul atelierelor de confecționare a mărțișoarelor de către elevi, a unor momente folclorice (profesori coordonatori Cosmuța Mihaela și Androne Magdalena) aplaudate la scenă deschisă de toți cei prezenți.



Incursiunile la Muzeul Etnografic al Transilvaniei sau pe trasee istorice (Alba Iulia-Sighișoara) au dezvăluit cu un farmec aparte al pitorescului locurilor, elemente de autenticitate culturală și spirituală: obiectele meșteșugurile, tehnica icoanelor pe sticlă precum și bunul gust al costumelor populare din diversele zone ale Transilvaniei, personalități marcante ale istoriei (regii României), înrudirea cu marile familii regale ale Europei, evenimente importante ale istoriei românilor (Marea Unire), cetatea medievală Sighișoara, cu elementele sale de patrimoniu.





La finalul activităţilor s-a organizat o ceremonie festivă, în cadrul căreia s-au înmânat certificatele de participare. Materialele realizate, activităţile desfăşurate și rezultatele lor vor fi postate pe spațiul eTwinning al proiectului https://twinspace.etwinning.net/93396/home

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobarea a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.