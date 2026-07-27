Au fost afișate rezultatele examenului de admitere 2026 la UMF Cluj. Rector Anca Buzoianu: „Mediile de 10 arată că mulți tineri sunt pregătiți”.

Au fost afișate rezultatele examenului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Au fost mai multe note de 10 la examenul de admitere UMF Cluj 2026 | Foto: Facebook, Anca Buzoianu

Rezultatele examenului de admitere la UMF Cluj 2026 au fost afișate luni, 27 iulie 2026, la o zi după examen.

Rezultatele de la examenul de admitere de la UMF Cluj au arătat, din nou, că au fost candidați foarte bine pregătiți.

10 la admiterea UMF Cluj. Rector Anca Buzoianu: „Este o raritate”

La buget, la medicină generală au fost șase note de 10, trei candidați au obținut nota perfectă la examen, iar alți trei cu media 10 au fost admiși olimpici fără examen.

Reporterul monitorulcj.ro a luat legătura cu rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Buzoianu pentru a afla mai multe despre aceste perfomanțe notabile.

„Sunt rezultate foarte bune. Sunt câțiva candidați care au reușit la medicină generală cu media 10, ceea ce este o raritate. Ne bucură. Înseamnă că sunt foarte bine pregătiți. Să iei 10 curat este foarte greu. Este greu să iei 10 la Cluj, cel mai greu din țară. Să faci perfect mi se pare extraordinar de greu, mai ales în condițiile acelea de stres, de presiune de la examen. De abia aștep să îi cunosc pe acei candidați”, a declarat rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, pentru monitorulcj.ro.

Anca Buzoianu a mai spus că mediile de 10 obținute la Medicină la admiterea din acest an arată că foarte mulți tineri sunt pregătiți să facă acest pas cu maturitate și inteligența

La medicină generală, la buget, ultima medie eu fost 8.2. La taxă, ultima medie a fost de 7.94.

Rectorul UMF Cluj a spus că media de la admitere a fost ușor mai scăzută decât anul trecut pentru că subiectele au fost mai dificile puțin și a adăugat că și la alte universități de medicină din România, situația este la fel, cu medii mai scăzute de admitere.

Admiterea la UMF Cluj, tratată cu maximă seriozitate

„La UMF Cluj, examenul este la prima vedere, întrebările nu sunt puse pe site, comisia le redactează într-o locație secretă. Stau o săptămână acolo. Subiectele nu se pot «scurge» undeva. Este ca la rezidențiat. Totul este foarte strict. Admiterea este un lucru atât de important pentru candidați și pentru familii.

La toate programele UMF Cluj au avut 2 candidați pe un loc la admitere.

Note admitere UMF Cluj 2026

Farmacie: prima notă la buget - 9.82; ultima notă buget - 6.09. Ultima notă la taxă - 5.22.

Medicină dentară: prima notă buget - 9.64; ultima notă buget -7.35. Ultima medie taxă - 7.32.

Tehnică dentară: prima notă buget: 9.99; ultima notă buget - 9.42. Ultima notă taxă - 9.31.

Medicină militară: prima notă - 9.47; ultima notă - 6.2 (buget ambele).

Asistență medicală: prima notă la buget - 9.92; ultima notă la buget - 9.22. Ultima notă la taxă - 8.56.

Asitență medicală generală – Baia Mare: prima notă buget - 9.42; ultima notă buget - 8.56. Ultima notă taxă - 8.29.

Balneofiziokinetoterapie și recuperare: prima notă buget - 9.94; ultima notă buget - 9.36. Ultima notă taxă - 9.02.

Radiologie și imagistică: prima notă buget - 9.89; ultima notă buget - 9.56. Ultima notă taxă - 9.35.

Nutriție și Dietetică: prima notă buget - 9.86; ultima notă buget - 9.48. Ultima notă taxă - 8.83.

Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic: prima notă buget - 9.77; ultima notă buget 9.35. Ultima notă taxă - 8.86.

Ștacheta ridicată la admiterea UMF Cluj

„La admiterea UMF Cluj, anul acesta, ștacheta a fost sus. Întotdeauna la Cluj vin candidații cei mai bine pregătiți din România, pentru că se știe că este o admitere dificilă. Nu sunt subiecte pe care să le învețe în timpul anului și să le reproducă. Avem concurență, nu atât de mare, dar cu candidați foarte buni, foarte bine pregătiți”, a mai spus prof. dr. Anca Buzoianu.

Rectorul UMF Cluj a precizat că a fost concurență acerbă la admiterea pentru studenții străini, de exemplu, la stomatologie în limba franceză unde sunt 15 candidați pe un loc.

„Ne-am completat toate locurile, cu excepția Facultății de Farmacie. Pentru noi este o mare realizare și sperăm că prin redistribuirea opțiunilor să completăm și locurile la Facultatea de Farmacie”, a mai explicat rectorul UMF Cluj.

În perioada 29 iulie – 12 august 2026, pentru programele de studii Medicină, Medicină dentară și Farmacie, urmează confirmarea locurilor ocupate în urma concursului de admitere. Toți candidații trebuie să confirme locul obținut pentru a-și menține poziția pe liste.

Pentru programele de studii Asistență medicală generală, Radiologie şi Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară, Nutriție și Dietetică și Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, confirmarea locului se face în perioada 28 iulie - 12 august 2026.

În vedere înmatriculării, candidații au obligația de a depune diploma de bacalaureat în original.

Candidații care în urma glisărilor își schimbă poziția în liste, vor fi anunțati prin e-mail și vor avea obligația să răspundă în 24 de ore dacă accepta noua poziție sau rămân la cea inițială.

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