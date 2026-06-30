UMF Cluj devine punct de hidratare și răcorire pentru vârstnici pe timp de caniculă

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca vine în sprijinul vârstnicilor în zilele caniculare.

UMF Cluj, punct de răcorire pentru seniori pe timp de caniculă | Foto: Facebook, UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

UMF Cluj devine punct de răcorire și hidratare pe timp de caniculă pentru vârstnici.

Începând cu luna iulie 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se alătură asociației Niciodata singur - prietenii varstnicilor și campaniei «Punct de Răcoare», o inițiativă dedicată sprijinirii persoanelor vârstnice în perioadele de caniculă.

UMF Cluj, punct de hidratare și răcorire pentru vârstnici pe timp de caniculă

Astfel, la parterul clădirii UMF „Iuliu Hațieganu” de pe strada Emil Isac nr. 13, a fost amenajat un Punct de Răcoare, un spațiu unde persoanele vârstnice se pot hidrata, se pot răcori și se pot odihni pentru câteva momente.

„Aici vor găsi apă potabilă, un loc confortabil și un spațiu sigur, deschis tuturor seniorilor care au nevoie de un răgaz în zilele toride de vară. În zilele cu temperaturi ridicate, seniorii sunt printre cei mai expuși riscurilor asociate căldurii excesive. Ne bucurăm să fim parte din această inițiativă și să oferim comunității un loc în care gesturile simple, precum un pahar cu apă, puțină răcoare și câteva minute de odihnă, pot face o diferență. Vă așteptăm să ne treceți pragul ori de câte ori aveți nevoie!”, au anunțat reprezentanții UMF Cluj.

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