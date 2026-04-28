Avansează lucrările de renovare la Căminul 10 de la UMF Cluj

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” Cluj a anunțat că lucrările la Căminul 10 din campusul Hașdeu avansează.

Foto: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

„Au fost realizate lucrări de

termoizolare a fațadelor și mansardei

compartimentări interioare

tencuire și gletuire a pereților

montarea tavanului din gips-carton rezistent la foc în zona mansardei

Finisajele sunt aproape finalizate, iar lucrările la instalațiile sanitare, electrice, termice și de ventilație sunt în plină desfășurare”, a anunțat UMF Cluj, marți 28 aprilie 2026, într-o postare pe pagina de Facebook a Universității.

Potrivit sursei citate, intervențiile includ și consolidarea structurii metalice a șarpantei, pentru creșterea siguranței și durabilității clădirii.

„Pas cu pas, Căminul X se apropie de forma unui spațiu modern, eficient energetic și adaptat nevoilor studenților noștri”, se mai arată în postarea UMF Cluj.

