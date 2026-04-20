Liceenii își prezintă ideile de afaceri în semifinala „Maratonului pentru Educație Antreprenorială”

Cluj-Napoca găzduiește semifinala județeană a competiției „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” IV, unde șase echipe de liceeni își vor prezenta planurile de afaceri în fața unui juriu format din antreprenori și profesioniști.

Cluj-Napoca devine, marți, 21 aprilie 2026, punctul de întâlnire al tinerilor cu inițiativă din județ, în cadrul semifinalei județene a competiției „Maratonul pentru Educație Antreprenorială” IV. Șase echipe de liceeni vor intra în cursa ideilor de business, într-un eveniment organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – Sucursala Cluj.

Competiția, găzduită de Banca Națională a României, aduce în prim-plan peste 480 de elevi care au participat, în ultimele luni, la sesiuni de educație antreprenorială. Cei mai buni dintre ei își prezintă acum planurile de afaceri în fața unui juriu format din antreprenori și profesioniști.

Competiție pentru viitorii antreprenori din Cluj

Evenimentul începe la ora 10:00, la sediul BNR din Cluj-Napoca, și reunește șase echipe formate din 4–6 liceeni din județul Cluj. Aceștia vor prezenta proiecte dezvoltate în urma unor luni de pregătire, în cadrul orelor de educație antreprenorială începute în octombrie 2025.

Programul le-a oferit elevilor oportunitatea de a lucra direct cu antreprenori locali, de a înțelege mecanismele mediului de afaceri și de a-și dezvolta ideile într-un cadru aplicat.

CITEȘTE ȘI:

Program național implementat în 30 de județe

„Maratonul pentru Educație Antreprenorială” a ajuns la cea de-a patra ediție și este implementat la nivel național în 30 de județe. Proiectul este realizat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Vest din Timișoara și Asociația Națională a Antreprenorilor, având ca partener strategic BNR.

Inițiativa urmărește dezvoltarea unei generații de tineri pregătiți să facă față provocărilor economiei moderne, într-un context în care adaptabilitatea și spiritul de inițiativă devin competențe esențiale.

Cum sunt evaluate planurile de afaceri

În cadrul semifinalei județene de la Cluj, echipele vor fi analizate de un juriu format din antreprenori și specialiști, care vor puncta:

fezabilitatea ideii de business

coerența planului de afaceri

modul de implementare

capacitatea de lucru în echipă

calitatea prezentării

Echipa clasată pe primul loc va obține calificarea în finala națională de la București, unde va avea acces la sesiuni de mentorat și la întâlniri cu antreprenori de top.

CITEȘTE ȘI:

Educația antreprenorială, tot mai relevantă

Organizatorii subliniază că programul nu vizează doar dezvoltarea unor idei de business, ci și formarea unei mentalități bazate pe responsabilitate, inițiativă și curaj.

Într-un context economic în continuă schimbare, astfel de programe devin esențiale pentru pregătirea tinerilor, oferindu-le nu doar cunoștințe teoretice, ci și experiență practică și încredere în propriile idei.

Acces liber pentru public

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai autorităților locale, ai mediului educațional și antreprenorial, profesori coordonatori și elevi implicați în program. Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.

Despre CONAF

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin este una dintre cele mai importante organizații din România dedicate promovării antreprenoriatului și dialogului cu autoritățile. Confederația reunește 31 de sucursale, 3 federații, 16 patronate și peste 15.000 de companii, cu aproximativ 245.000 de angajați.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: