Studenții ar putea primi burse din bani europeni. Ministrul Educației, Daniel David: „Sper să avem o soluție în câteva săptămâni.”

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că se caută o soluție pentru ca studenții să poată beneficia de burse din fonduri europene pentru a preveni abandonul universitar.

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit despre posibilitatea ca studenții să primească burse din fonduri europene | Foto: Inquam Photos - Gyozo Baghiu

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis joi, online, la Adunarea Generală a Uniunii Studenților din România (USR), că, în privința burselor, a început discuțiile cu ministrul Fondurilor Europene pentru a transfera sume către Programul de prevenire a abandonului universitar și că va avea o soluție în câteva săptămâni, potrivit Agerpres.ro.

Soluție pe termen scurt

„Pe termen scurt, am început discuțiile cu ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, să vedem dacă nu putem aduce din fondurile europene pe care le avem pentru educație, în Programul Educație și Ocupare, să aducem niște fonduri pentru Programul de prevenire a abandonului universitar. Pentru a crea un mecanism complementar. Acesta este un plan pe termen scurt și sper ca în câteva săptămâni să avem o soluție și un mesaj în acest sens”, a declarat ministrul David.

Pe termen mediu, ministrul Educației a vorbit despre bugetul pe anul viitor, în care să fie prinsă finanțare și pentru Programul de prevenire a abandonului universitar.

Daniel David: Universitățile pot să dea câte burse își permit

„Trebuie să observăm că fondul de burse este mai mare decât în anul 2022-2023. (...) Am lăsat libertate universităților, care-și permit și dacă doresc, să completeze fondul de burse și nu sunt legate de ideea de zece luni, pot să fie și 12 luni, pot să acopere cât doresc”, a precizat ministrul.

Peste 300 de studenți din toată țara participă, în perioada 18 - 21 septembrie 2025, la cea de-a 69-a Adunare Generală a Uniunii Studenților din România (USR), găzduită, în premieră, de Universitatea din Oradea.

La deschiderea lucrărilor au participat, online, ministrul Educației, Daniel David, rectorul Universității din Oradea, președintele USR, Cristian-Alexandru Ghiurcă și președinta US Oradea, Raluca Lezeu.

