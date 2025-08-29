Sindicaliștii din învățământ continuă protestele în fața Ministerului Educației: „Vrem respect pentru profesori și șanse reale pentru elevi.”

Sindicaliștii din învățământ au continuat protestele, vineri, în fața Ministerului Educației și au cerut demisia ministrului de resort Daniel David.

Sindicaliștii din învățământ au protestat iar în fața Ministerului Educației | Foto: Facebook, Fsli Romania

Sindicaliștii din învățământ au protestat vineri pentru a 21-a zi în fața Ministerului Educației și Cercetării aceștia cerând demisia ministrului Daniel David și abrogarea Legii 141/2025 care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare

Sindicaliștii din învățământ: „Educație este o investiție, nu un cost”

„Astăzi, 29 august 2025, am ajuns la a 21-a zi de protest în fața Ministerului Educației. 21 de zile în care am arătat că angajații din învățământ nu acceptă ca educația să fie sacrificată prin austeritate. Comisia Europeană spune clar: educația este o investiție, nu un cost. Noi, în România, vedem exact opusul - profesori supraîncărcați, burse tăiate, școli comasate. Nu mai acceptăm ca educația să fie sacrificată! Vrem ca România să se alinieze standardelor europene, vrem respect pentru profesori și șanse reale pentru elevi. Mesajul nostru rămâne neschimbat: Abrogarea Legii 141/2025 și o finanțare corectă pentru școala românească!”, au scris sindicaliștii de la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, într-o postare pe Facebook.

Protest al sindicaliștilor din educație în prima zi de școală

Aceștia anunță că protestele vor continua în perioada următoare.

Pe 3 septembrie, începând cu ora 10.00, va fi pichetat sediul Ministerului Educației și Cercetării. Totodată, în perioada 3 - 5 septembrie, între orele 12.00 - 13.00 vor avea loc mitinguri de protest în Piața Victoriei.

În ziua începerii noului an școlar, pe 8 septembrie, între orele 11.00 - 16.00 va avea loc un marș de protest pe traseul Piața Victoriei - Palatul Cotroceni.

