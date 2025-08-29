Specializări noi la UBB Cluj pentru admiterea de toamnă. La ce se pot înscrie candidații?

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) anunță specializări noi pentru admiterea din toamna acestui an.

UBB Cluj anunță noi specializări la admiterea de toamnă | Foto: Universitatea Babeș-Bolayi - Facebook

Sesiunea de toamnă a admiterii în anul univeresitar 2025-2026 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va începe în data de 5 septembrie 2025 și vine cu specializări noi atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul masteratelor.

Specializări noi la UBB Cluj pentru admitere de toamnă

Pentru absolvenții de liceu care vor să se înscrie la facultate, UBB pune la dispoziție patru specializări noi care se adaugă celor existente în oferta admiterii organizate în luna iulie a acestui an.

Astfel, candidații vor putea opta, din 5 septembrie, și pentru programele noi de licență, inclusiv pentru primele programe cu dublă specializare acreditate, oferite de:

Facultatea de Matematică și Informatică - Matematică-Informatică, română, respectiv Matematică-Informatică, maghiară;

Facultatea de Litere - Limba și literatura maghiară-Etnologie (în limba maghiară),

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor - Administrarea afacerilor (învățământ la distanță, în limba germană,);

În ceea ce privește programele noi de master propuse de UBB pentru admiterea din toamnă, acestea se adresează candidaților interesați de programe organizate în sistem dual, în parteneriat cu operatori economici:

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (învățământ în regim dual, la Reșița), în limba română, Reșița, (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor);

Concepția și trasarea sistemelor mecanice (învățământ în regim dual), în limba română, (Facultatea de Inginerie din Reșița);

Sisteme electromecanice avansate (învățământ în regim dual, la Reșița), în limba română, (Facultatea de Inginerie din Reșița);

De asemenea, o serie de programe noi au fost aprobate prin hotărâre de Guvern și vor fi incluse în oferta educațională din acest an:

Cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță / Cloud and network infrastructure with high performance computing, în limba engleză (Facultatea de Matematică și Informatică);

Chimie biologică pentru științele vieții și științe medicale, în limba română (Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică);

Controlul și securitatea alimentelor, în limba română (Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică);

Produse farmaceutice și cosmetice, în limba română (Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică);

Antreprenoriat și inovare, în limba română (Facultatea de Business).

Peste 15.000 de locuri la UBB Cluj pentru admiterea de toamnă

Candidaţii pentru studiile de licență au la dispoziţie un număr de 1.200 de locuri bugetate și aproximativ 7.000 de locuri în regim cu taxă și peste 980 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

Absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la master pot opta pentru unul dintre cele 550 de locuri la buget sau unul dintre cele aproape 4.800 de locuri cu taxă rămase libere în urma sesiunii de admitere din luna iulie. De asemenea, candidații pentru studiile de master în regim de frecvență redusă au la dispoziție 520 de locuri cu taxă.

Perioada sesiunii de toamnă a Admiterii la UBB este cuprinsă între 5 și 15 septembrie 2025, facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai elaborând diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor şi stabilind ponderea mediei de la bacalaureat în media finală de admitere. Toate informațiile sunt disponibile pe paginile oficiale ale fiecărei facultăți.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2025-2026 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate accesând linkurile: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere, respectiv https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare.

Informațiile generale cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/.

Pe întreaga perioadă a admiterii, Universitatea Babeş-Bolyai pune la dispoziţia candidaţilor 420 de locuri în căminele proprii din Campusul Studențesc „Hașdeu”.

