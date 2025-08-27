Începe admiterea de toamnă la UBB Cluj. Peste 15.000 de locuri disponibile pentru candidați.

Admiterea de toamnă la Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca va începe vineri, 5 septembrie 2025.

Au mai rămas câteva zile până la admiterea de toamnă de la UBB Cluj

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca va începe în data de 5 septembrie 2025, cea de-a doua sesiune de admitere pentru absolvenţii de liceu candidaţi la statutul de student, dar și pentru absolvenții de facultate care vor să urmeze programele de master.

Peste 15.000 locuri disponibile la admiterea de toamnă de la UBB Cluj

Candidaţii pentru studiile de licență au la dispoziţie, un număr de 1.200 de locuri bugetate și aproximativ 7.000 de locuri în regim cu taxă și peste 980 de locuri pentru învățământ la distanță pentru studii universitare de nivel licenţă.

Absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la master pot opta pentru unul dintre cele 550 de locuri la buget sau unul dintre cele aproape 4.800 de locuri cu taxă rămase libere în urma sesiunii de admitere din luna iulie. De asemenea, candidații pentru studiile de master în regim de frecvență redusă au la dispoziție 520 de locuri cu taxă.

Candidații pot alege între cele 268 de programe de licență (învățământ cu frecvență, învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă), respectiv 245 de programe de master (învățământ cu frecvență sau cu frecvență redusă).

Cazare în căminele UBB pentru candidații la admitere

Perioada sesiunii de toamnă a Admiterii la UBB este cuprinsă între 5 și 15 septembrie 2025, facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai elaborând diferite tipuri de probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor şi stabilind ponderea mediei de la bacalaureat în media finală de admitere. Toate informațiile sunt disponibile pe paginile oficiale ale fiecărei facultăți.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2025-2026 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate accesând linkurile: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere, respectiv https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare.

Informațiile generale cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/.

Pe întreaga perioadă a admiterii, Universitatea „Babeş-Bolyai” pune la dispoziţia candidaţilor peste 420 de locuri în căminele proprii din Campusul Studențesc „Hașdeu”.

