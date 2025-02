Universități și licee internaționale de prestigiu vin la Cluj. World Education Fair are loc vineri, 28 februarie, la hotel Napoca

Zeci de instituții de învățământ din străinătate, universități și licee de prestigiu mondial, vor fi prezente la Cluj, pe 28 februarie, în cadrul târgului educațional World Education Fair (WEF), pentru a discuta cu tinerii interesați de programe de studiu internaționale.

sursa foto: integraledu

Universitățile din Marea Britanie încep să-și reafirme interesul pentru tinerii români, în contextul scăderii numărului de aplicanți ca urmare a BREXIT-ului. Prezența acestora la World Education Fair (WEF), oferirea de burse și reducerea taxelor de școlarizare evidențiază această tendință. Mai mult, unele instituții britanice au deschis deja campusuri în Europa continentală, facilitând astfel accesul studenților la programe recunoscute internațional, la costuri mai accesibile. Una din aceste universități va fi prezentă la târg, Lancaster University cu campus în Germania. Conform statisticilor oficiale, universitățile din Marea Britanie au înregistrat o creștere a numărului de studenți de 1%, dar și o scădere de 15% pentru România.

Deși Olanda rămâne o destinație populară, Asociația Universităților din Țările de Jos (UNL), organizație umbrelă care reprezintă 14 universități publice olandeze, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la scăderea numărului de studenți internaționali și a finanțării. După datele din industrie se arată o scădere de 6% a noilor studenți la licență în anul universitar curent. În total, 91.966 de studenți internaționali sunt înscriși la universitățile UNL în 2024/25, la toate nivelurile academice. Aceasta reprezintă o creștere de doar 3% față de anul precedent, cel mai mic ritm de creștere din ultimii 17 ani, conform datelor UNL.

„Situația socio-economică de după BREXIT și limitările legislative din Olanda au determinat o reorientare către alte țări europene, cum ar fi Spania, Belgia, Italia, Germania, Franța, Irlanda și America, care vin cu o diversificare a portofoliului de programe de studiu în limba engleză. Această diversificare a destinațiilor oferă tinerilor mai multe opțiuni adaptate atât intereselor academice, cât și constrângerilor financiare. Dinamica sistemului educațional se schimbă foarte rapid în ultima perioadă – unele programe în limba engleză se închid, altele se deschid. La fel se întâmplă și în ceea ce privește bursele. Devine din ce în ce mai dificil pentru tinerii români și familiile lor să realizeze o cercetare completă, iar aici intervin consultanții noștri specializați și târgul World Education Fair”, explică Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Topul domeniilor de interes academic pentru tinerii români rămâne neschimbat și anul acesta. Astfel, cele mai multe aplicații sunt în domeniul Computer Science, urmat de Engineering și Economics & Business. Pe locul patru se situează Arts & Design, urmat de Psychology și Architecture.

„Mentalitatea tinerilor se schimbă: nu mai aleg universitățile doar pe baza prestigiului, ci în funcție de oportunitățile concrete de carieră și dezvoltare profesională. Astfel, instituțiile cu parteneriate solide în industrii, care integrează programe de internship și studii aplicate, devin opțiunea principală. De exemplu, observăm un interes crescut pentru programe precum Luxury Marketing și Luxury Fashion, ceea ce arată că ultimele generații Z fac deja tranziția către universități axate pe aplicabilitate și abilități specializate, trăsături definitorii ale generației Alpha”, declară Alexandra Bădescu.

„Interesul tinerilor pentru studii în străinătate este din ce în ce mai ridicat, de la an la an. În calitate de consultanți educaționali, am înregistrat o creștere de 10% a elevilor consiliați pentru studii în străinătate de scurtă și lungă durată. Mai mult, familiile încep să aibă o abordare profesionalizată a procesului de admitere, în sensul că, pe lângă apelarea la consultanții educaționali, le aplică copiilor teste de orientare profesională încă din clasele a IX-a și a X-a și participă la workshop-uri pentru pregătirea emoțională și academică. Părinții realizează cât de important este pentru copii să studieze programul pentru care au abilități și înclinație reală. Pentru că, degeaba studiază în străinătate un domeniu pe care nu și-l doresc, riscul de ratare și de reconversie profesională ulterioară fiind foarte crescut în aceste cazuri. La care se adaugă și impactul financiar, emoțional sau social”, menționează Alexandra Bădescu.

Interes crescut pentru tabere academice în diverse domenii, în vederea pregătirii admiterii la licee și universități de elită

În cadrul WEF participă licee de top și organizatori de tabere educaționale în Europa, America de Nord și Asia.

„Interesul pentru tabere educaționale este în continuă creștere, iar vârsta minimă a participanților a scăzut comparativ cu anii anteriori. Elevii participă la tabere de grup (cu însoțitor) începând cu școala primară și aleg să studieze limbi străine sau să aprofundeze anumite materii. Observăm cum tinerii din generația Alpha își conturează interesele încă de la vârste fragede. Ei aleg să învețe prin experiențe practice și se pregătesc deja pentru cariere specializate. Acest trend se reflectă în creșterea solicitărilor pentru tabere cu profil academic precum: inginerie, arhitectură, computer science & AI, medicină, business, drept, psihologie etc. sau vocațional, precum: fotbal, echitație, fashion, actorie sau artă culinară.”, declară Raluca Niculae, Manager Departament Tabere și Licee.

Din ce în ce mai mulți adolescenți, care se apropie de momentul admiterii la facultate, preferă taberele academice organizate în campusurile universităților de top din Europa precum: UCL, Imperial College, Oxford University, Cambridge University, EU Business School dar și din America de nord și Asia (Columbia University, Berkeley, University of Toronto, National University of Singapore etc). Cursanții intră în contact direct cu mediul în care vor studia în viitor, se pregătesc cu specialiști din industrie și dobândesc certificate de absolvire și credite utile pentru aplicația la facultate (de ex. UCAS points, calificare CPD- Leadership certificate, certificate lingvistice etc).

În aprilie 2025, va avea loc a doua sesiune de training la instituțiile Uniunii Europene pentru liceenii români, ca urmare a interesului înregistrat anul trecut. „Programul de o săptămână la Bruxelles le permite participanților să dobândească o înțelegere aprofundată a politicilor publice și a modului de operare al instituțiilor europene, prin implicarea într-o serie de activități, ateliere interactive și sesiuni de discuții, care includ prezentări detaliate ale structurilor și funcțiilor instituțiilor europene”, adaugă Raluca Niculae.

SUA este o destinație de studiu ofertantă și pentru programele academice de vară organizate în campusurile universitare din New York, Miami, Los Angeles, Boston etc., iar cererile au crescut odată cu posibilitatea de solicitare online a autorizației de călătorie în SUA prin Sistemul electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA).

Pe de altă parte, se menține interesul pentru traseele culturale și de studiu în Asia, ce cuprind programe precum “Build your own Business” în cadrul National University of Singapore și vizitarea mai multor țări (de ex. Singapore și Malaysia) sau a mai multor orașe (de ex. Tokyo, Kyoto, Osaka și Nara din Japonia sau Seoul și Busan din Coreea de Sud).

Vizitatorii târgului pot beneficia de reduceri la taberele educaționale selectate și burse la licee de top din Europa și SUA, oferite prin intermediul IntegralEdu.

În acest context dinamic și inovator, World Education Fair devine mai mult decât un simplu târg educațional – este platforma de referință pentru explorarea tendințelor emergente și descoperirea programelor academice care răspund noilor cerințe ale pieței muncii. Aici, participanții pot înțelege mai bine modul în care Gen Alpha și Gen Z își construiesc viitorul profesional prin alegeri educaționale îndrăznețe și orientate către specializare practică. World Education Fair rămâne hub-ul principal pentru toți cei interesați să înțeleagă viitorul educațional și să facă alegeri informate pentru cariere de succes.