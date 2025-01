Ministrul Educației, Daniel David, despre planurile cadru pentru liceu: „Vom avea un trunchi comun pentru toate filierele”

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat joi, referindu-se la planurile cadru pentru liceu, că va exista un trunchi comun pentru toate filierele, iar aceste planuri se vor aplica pentru elevii care vor intra în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027.

Ministrul Educației, Daniel David, despre planurile cadru pentru liceu: „Vom avea un trunchi comun pentru toate filierele"

„Ponderea acestui trunchi comun în mod inevitabil se schimbă, în sensul că dacă pornim în medie pui o pondere în clasa a IX a și a zecea de aproximativ 65%, în clasele XI-a și a XII-a ajungem la 35%. Curriculum de specialitate care în general are o pondere de 35%. O pondere evident mai mică în clasa a IX a și a X-a, de aproximativ 25%, și creșterea în clasa a XI-a și a XII-a. Va fi o componentă fixă, care va fi dată prin planurile cadru pe care o să le vedeți pe diverse specializări, și o componentă mobilă în care vom avea un portofoliu de ore la dispoziția școlii. (...) Avem a treia componentă Curriculum la decizia elevului. (...) Lăsăm a treia componentă care să vină direct din oferta pe care o face școala, cred eu, și ar fi bine prin discuții cu părinții, cu autoritățile locale și având aceste trei componente în oferta pe care o face școala, lăsăm o libertate foarte mare elevilor să aleagă, dar îi conștientizăm în același timp de lucruri importante”, a susținut ministrul, într-o conferință de presă.

El a subliniat că planurile-cadru sunt pentru ca elevii să dobândească competențele cheie.

„Aceste planuri cadru sunt în primul rând, și o spun foarte clar, în primul rând pentru elevi. Scopul este să reușim ca cele opt competențe cheie despre care tot vorbim cu toții în spațiul public să fie cu adevărat competențe pe care liceenii să le dobândească”, a precizat David.

Ministrul a spus că își dorește o consultare publică foarte serioasă în ceea ce privește planurile-cadru, iar dacă „lucrurile vor merge bine”, acestea vor fi „asumate” la sfârșitul lunii mai.

„Vom pune detalii mâine după ora 18:00. Adică efectiv planurile de învățământ cu materii și așa mai departe. Să nu vă imaginați că le discutăm acum pe număr de ore la cele cât avem, peste 36 (proiecte de planuri cadru-n.red.). Vom culege informații la o adresă de email pe care o vom comunica timp de o lună și o săptămână. Probabil că până prin 6 martie. În această perioadă am planificat deja să vedeți mâine în ce zile sunt acele întâlniri pentru a extinde consultarea publică într-o logică de dezbatere națională în 4 mari centre academice și după aceea vom avea și o întâlnire online pentru cei care nu pot participa la cele patru întâlniri, vom analiza serios feedback-urile. (...) Dacă lucrurile merg bine, și eu sunt convins că sub aspectul ideilor pe care vi le-am spus la început și sub aspect educațional lucrurile funcționează bine, și le pot asuma la sfârșitul lunii mai să le adoptăm, să începem lucrul la programe”, a susținut ministrul.

Potrivit ministrului, planurile-cadru sunt gândite pentru a oferi competențe elevilor, însă fără discuții „ideologice”.

„Am insistat pe o regândire a curriculumului, care este la dispoziția elevului din oferta școlii, fiindcă în această zonă de foarte multe ori nefiind atenți la ea au mai pătruns elemente care țineau de pseudo-știință, zone la limita unor discipline sau conținuturi care sunt onorabile și respectabile științific și importante pentru elevi. O distribuție mai clară a temelor care sunt impuse prin lege în disciplinele pe care le avem în trunchiul comun și în disciplinele care sunt la dispoziția elevului. Aici trebuie să vă spun că pe mine mă deranjează foarte mult acest lucru, că începem să impunem discipline și conținuturi la nivel de lege”, a arătat Daniel David.

În opinia sa, va conta foarte mult cum vor fi gândite conținuturile temelor și disciplinelor, iar programele „vor fi fundamentale”.

