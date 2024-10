Daniel David, rectorul UBB Cluj: „Vreau să realizez o reţea a foştilor studenţi UBB în SUA, după modelul universităţilor americane”

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, a declarat că vrea să realizeze o reţea a foştilor studenţi UBB în SUA, după modelul universităţilor americane.

Daniel David, rectorul UBB Cluj | Foto: Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, a participat la o întâlnire academică la Washington în SUA, cu foşti studenţi de la UBB.

El a declarat că vrea să înfiinţeze o reţea a foştilor studenţi UBB în SUA.

„Urmând modelul universităților americane, am discutat despre modalitatea de constituire a unei rețele de alumni UBB în SUA, care să stea apoi la baza unor proiecte de dezvoltare comună, inclusiv la întărirea profilului «world-class – research-intensive» al UBB. Le-am transmis participanților că mă bucur mult să văd în sală absolvenți UBB care se află acum ca specialiști în universități americane de prestigiu (ex. George Washington University, George Mason University), în instituții internaționale (ex. Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional) și americane (ex. NIH, NSF) de referință și oameni de succes în cariera profesională și/sau în business, ceea ce îmi arată, lucru confirmat și de aceștia, că UBB este un pașaport profesional de succes la nivel internațional!”, a transmis Daniel David, pe pagina de Facebook a Universității Babeș-Bolyai.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: