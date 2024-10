Daniel David, rectorul UBB Cluj, despre viitorul președinte al României: „România are nevoie de un președinte, care este om de stat în primul rând”

Rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, Daniel David, a explicat ce fel de preşedinte are nevoie România, dar și care ar fi așteptările românilor de la el.

Daniel David, rectorul UBB Cluj |Foto: Universitatea Babeș-Bolyai-Facebook

Rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, Daniel David, a explicat ce fel de preşedinte are nevoie România, dar și care ar fi așteptările românilor de la el.

Daniel David este de părere că populația României are un nivel de încredere foarte scăzut în politicienii autohtoni.

„România are nevoie de un președinte, care este om de stat în primul rând, sau în cel mai rău caz, un președinte - om de partid. Trebuie să avem grijă să nu alegem un președinte care este un om care doar face politică pentru interesele proprii. Atunci când eşti educat, când ai un nivel de viață confortabil și decizi să intri în politică, nu ai nevoie de niște beneficii personale în plus, fiindcă tu ai ceea ce-ți trebuie. Dacă intri în politică, intri de dragul unei ideologii și devii un om de partid sau de dragul bunăstării țării și a bunăstării altora și devii om de stat.

Eu cred că populația este pregătită. Pe de o parte ai populația care are un nivel de încredere foarte scăzut în politicieni. Pentru că îi vede în coloratura pe care am descris-o pentru prima categorie, oameni care fac politică pentru interesul propriu. Dacă ar vedea un lider din politică, care este preocupat mai degrabă de interesul țării, care știe să piardă, să facă un pas în lateral, să susțină pe alții, să revină, cred că a reuși să obțină un suport foarte mare, fiindcă oamenii ar aștepta acest lucru”, a declarat profesorul Daniel David la Antena 3.

Rectorul UBB Cluj a mai spus că liderii politicii aflați în poziții de putere nu-și recunosc niciodată vina atunci când fac greșeli.

„Nu știu dacă ați observat liderii politici din poziții de putere, cineva îi învață foarte prost, că de aia devin antipatici. Niciodată nu-și recunosc greșelile, cumva ori tac, ori și le raționalizează. Adică cumva rareori a venit unul să spună da, domnule, într-adevăr, am făcut o greșeală foarte mare pe nu știu, decizia legată de nu știu, poate punctul de pensii sau altă decizie mare. Este o discuție în partid, să vedem dacă-mi asum, dacă trebuie să mă retrag. Deci niciodată nu greșesc. Și atunci, oamenii care se uită și îi văd și le văd limitele și văd câtă ipocrizie este, și lipsă de naturalețe în a recunoaște că orice om poate să greșească, după aceea se miră că sunt antipatizaţi și că oamenii n-au încredere în politică. Păi, n-ai cum să ai încredere în politică și în politicieni când vezi că nu au comportamente naturale”, a afirmat David.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: