Zeci de elevi clujeni vor învăța despre fizica particulelor de la cercetătorii CERN: „La școală, copiii nu intră în contact cu fizica contemporană”

36 de elevi clujeni vor avea ocazia să își aprofundeze cunoștiințele despre fizica particulelor, în cadrul unui masterclass internațional care îi va ajuta pe cei mici să se familiarizeze cu acest domeniu.

36 de elevi clujeni vor avea ocazia să își aprofundeze cunoștiințele despre fizica particulelor, în cadrul unui masterclass internațional / Foto :International Particle Physics Masterclasses - Facebook

Un program internațional desfășurat sub tutela Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN) îi va ajuta pe elevii clujeni interesați de domeniul fizicii particulelor să se familiarizeze cu acest subiect, în cadrul unui masterclass desfășurat în luna martie.

Tiberiu Drăgoi este profesor de fizică la Facultatea de Fizică din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj și coordonatorul acestui masterclass, menit să îi învețe pe elevii clujeni despre particulele elementare.

„Am avut șansa să călătoresc și să predau pe la școli internaționale din Singapore și Filipine. Acum, am revenit în Cluj, unde m-am înscris la doctorat la UBB. Acesta este un program despre fizica particulelor elementare. Teoria este puțin mai lungă în domeniul nostru. Copiii fac la școală foarte multă fizică din anii 1700-1800 și nu intră în contact cu fizica contemporană. Pe unde am călătorit, am învățat despre acest program, care a ajuns deja la ediția cu numărul 20. Ceea ce îi aduce un ton contemporan asupra copiilor este faptul că cei de la CERN, gazdele, au tradus întregul proces pe înțelesul celor mici. Pe perioada verii, am participat la multe tabere și programe care ne-au pregătit pe noi, profesorii, pentru desfășurarea acestor programe. Așa sunt aceste colaborări: îi chemi pe profesori, îi înveți ce să facă și apoi ei dau cunoștiințele mai departe, la liceul unde predau. Timpul pe care îl acordăm conținutului de particule elementare din fizică este destul de mic în programa școlară, iar prin acest program, îl suplimentăm și încercăm să-l facem cât mai interesant. După ce am venit la Cluj, m-am decis să implementez acest program și pentru elevii de aici. Am primit sprijin din partea domnului decan în această privință”, a declarat pentru monitorulcj.ro Tiberiu Drăgoi.

36 de elevi clujeni vor participa la program

Evenimentul este dedicat elevilor de liceu, având ca scop introducerea acestora în experimentele de fizică a particulelor de la CERN. Elevii vor audia lecții introductive de fizica particulelor și vor analiza date reale în laboratoarele de calcul din UBB. La finalul programului, elevii se vor conecta online cu cercetătorii de la CERN, dar și cu elevii din alte țări care participa la același experiment, pentru a-și prezenta rezultatele.

Potrivit lui Tiberiu Drăgoi, 36 de elevi clujeni din diferite licee participă la programul care se va desfășura în perioada 2-9 martie în Cluj-Napoca, la clădirea principală a Universității Babeș-Bolyai.

„La program vor participa aproximativ 36 de copii din clasele a XI-a și a XII-a. Totul va fi în două etape, în prima etapă din 2 martie vom face împreună cu Călin Alexa partea de teorie cu elevii. Îi învățăm pe aceștia ce să facă și pe 9 martie suntem planificați la videoconferință. După ce elevii învață teoria și pun în aplicare datele colectate prin CERN, pe 9 martie, vor avea o videoconferință în care vor discuta cu alți elevi și profesori din Porto, București, Beja, Praia și Beira”, a adăugat Tiberiu Drăgoi.

La finalul programului fiecare dintre elevi va primi o diploma de participare.

Cine sunt cei de la CERN?

Fizicienii și inginerii de la Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN) folosesc cele mai mari și mai complexe instrumente științifice din lume pentru a studia constituenții de bază ai materiei - particulele fundamentale. Particulele subatomice sunt făcute să se ciocnească împreună cu viteza apropiată de viteza luminii. Procesul acesta le oferă indicii despre modul în care particulele interacționează și de asemenea oferă informații despre legile fundamentale ale naturii.

„Cei de la CERN accelerează până aproape de viteza luminii un proton în sensul acelor de ceasornic și alt proton în sensul opus, asta înseamnă energie dublă. După ce se învârte de multe ori în cerc ele se ciocnesc. Din ciocnirea a doi protoni la viteză foarte mare apare un nou fenomen. Ca să afli ce este în interiorul protonului respectiv trebuie să-l zdrobești. Prin faptul că protonul este foarte mic trebuie să dai cu energie foarte mare ca să-l crapi. Problema asta este se pune, ceea ce este înăuntru, ce iese din această coliziune.

Ulterior apar probleme tehnice, ceea ce iese are timp de viață foarte scurt și imediat se recombină cu altceva. Cei de la CERN au creat detectori gigantiți care sunt camere foto care fac poza în momentul în care are loc ciocnirea. Dacă faci poza mai târziu, unele particule care s-au format și nu le-ai văzut s-au regrupat și nu se pot detecta. Din acest motiv au apărut programe precum MINERvA și ATLAS, iar CERN pune la dispoziție copiilor datele care se acumulează în format digital”, a declarat Tiberiu Drăgoi.

