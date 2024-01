Actualul rector al UBB Cluj, Daniel David, singurul candidat pentru conducerea universității

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, este singurul candidat pentru conducerea instituției clujene pentru următorii 5 ani, potrivit unui anunț publicat pe site-ul universității

Daniel David, actualul rector al UBB Cluj, singurul candidat pentru mandatul 2024-2029. Foto: Universitatea Babeș-Bolyai - Facebook

Actualul rector al Universității Babeș-Bolyai, Daniel David, și-a depus candidatura pentru un nou mandat la conducerea instituției clujene de învățământ superior în următorii 5 ani (2024-2029). Daniel David este singurul care a depus dosar de candidatură pentru funcția de rector la alegerile care sunt programate pentru data de 8 februarie, potrivit datelor publicate miercuri de UBB.

Daniel David și-a depus candidatura alături de programul de candidatură propus, Programul „UBB Q-Optimum” (2024-2029), despre care spune că este o continuare a Programului „ProUBB+” (2020-2024) cu care a câștigat în 2020 funcția de rector. Programul are o lungime de 36 de pagini și este public. În cadrul programului, rectorul face o trecere în revistă a situației actuale a universității și își prezintă viziunea pentru mandatul viitor. De asemenea, atașate se găsesc și Curriculum Vitae și o listă a contribuțiilor academice.

„Pentru mine este o onoare să-mi depun candidatura pentru un al doilea mandat ca rector al universității noastre (2024-2029). În cazul realegerii mele în această funcție, aș rămâne al 107-lea rector din istoria seculară a acestei universități de referință națională și internațională. Vă prezint în cele ce urmează programul meu de candidatură, Programul «UBB QOptimum» (2024-2029) – O Universitate europeană de clasă mondială («world-class»). Însă, înainte de aceasta, doresc să vă spun că, indiferent de rezultat, a fost deja o mare onoare să servesc comunitatea noastră academică în calitate de rector în mandatul 2020-2024, și să vă mulțumesc pentru suport și colaborare în această perioadă complicată, marcată de pandemie în prima jumătate, iar ulterior de războiul din Ucraina”, a arătat Daniel David.

Obiective pentru următorul mandat

Printre obiectivele propus pentru noul mandat, potrivit dosarului de candidat, se numără:

Mai multe programe în limbi de circulație internațională;

Mai multe programe de tip microcredențiale și „open courses”;

Demersuri pentru dobândirea de competențe transversale (ex.: module de antreprenoriat);

Continuarea programelor inovative de tip IA, medii digitale, științe cognitive;

Susținerea multiculturalismului;

Continuarea activității de cercetare în discipline clasice dar și cea transdisciplinară;

Dezvoltarea școlilor doctorale pe linia Doctoratelor Europene;

Centre de suport pentru cercetători;

Transformarea campusurilor duale în care e implicată UBB în „piloni ai conexiunii cu mediul socio-economic”;

Extinderea atribuțiilor Comisiei de Etică, „astfel încât standardele de etică, definite național și în bunele practici internaționale, să devină un mecanism transversal în UBB”.

Al doilea mandat la conducerea UBB Cluj

Ales rector al UBB Cluj în martie 2020, Daniel David candidează în februarie pentru al doilea mandat în această funcție. Acesta ar putea fi și ultimul său mandat de rector, cu toate că noua Lege a învățământului superior i-ar permite să candideze și pentru un al treilea mandat: el a declarat încă din vară, citat de monitorulcj.ro, înainte ca noua lege să intre în vigoare, că sprijină practica limitării numărului de mandate la două. El susținea atunci că noile prevederi nu vor schimba bunele practici și tradiția universității clujene potrivit cărora un rector poate beneficia de două mandate.

„Da, noi avem stipulat foarte clar în Cartă, nu am de gând să schimb Carta, potrivit căreia la UBB poți fi rector două mandate, indiferent că te-ai suspendat, că le-ai întrerupt ș.a.m.d. Aceasta a fost tradiția și eu o voi păstra, cât timp sunt eu rector”, declara Daniel David anul trecut.

Potrivit Cartei UBB Art. 58. (4) „Aceeaşi persoană poate ocupa funcţia de Rector al UBB pentru maximum două mandate. Exercitarea interimară a funcţiei rectorale nu se ia în considerare la numărarea mandatelor”.

Înainte de a deveni rector, Daniel David a fost prorector responsabil cu cercetarea, competitivitate-excelență și publicații științifice în cadrul UBB (din 2016), iar din 2007 a devenit profesor universitar la Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității, potrivit CV—ului publicat.

A făcut parte din Comisia prezidențială pentru educație condusă de Mircea Miclea, care a realizat analiza ce a stat la baza legii educației 1/2011, și a fost consilier al lui Miclea în 2004-2005, în perioada în care acesta a fost ministru al Educației.

Este președintele Asociației Psihologilor din România, precum și profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York și director de cercetare la Albert ellis Institute din New York. A fost director al Școlii Doctorale Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific a UBB și director al Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie UBB, iar până în 2016 a fost director al Institutului Internațional de Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată.

