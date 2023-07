International Conference on Production Research

În perioada 23 – 28 iulie, Clujul va găzdui una dintre cele mai mari conferințe itinerante la nivel mondial – International Conference on Production Research, iar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) este co-organizator alături de International Foundation for Production Research (IFPR).

Aflată la cea de-a 27 ediție, conferința reunește peste 200 de participanți din 30 de țări și se va desfășura la Grand Hotel Italia.

Misiunea IFPR este de a încuraja comunicarea între cercetătorii sistemelor și proceselor de producție din întreaga lume prin intermediul acestei conferințe.

Temele care vor fi abordate sunt:

· Strategies and Approaches to Develop Production Resilience

· Regional Economic Integration and Its Impact on Manufacturing Trends

· Digital and Cyber Manufacturing and Services for Industry 4.0 & 5.0

· Internet of Things, Data Analytics and Smart Manufacturing

· Industrial Communication and Automation

· Manufacturing Processes and Automation

· Manufacturing Systems and Supply Chains

· Industrial Engineering and Operations Research

· Human Factors Engineering

· Sustainable Production and Climate-Smart Production

· Logistics Engineering and Management

· Smart City and Digital Transformation

· Quality Engineering and Management

· New Product Development and Innovation Management

· Robotics and Artificial Intelligence in Production

· Virtual and Augmented Reality in Production

Deschiderea oficială va avea loc luni, 24 iulie, de la ora 9, în prezența domnului Ministru al Cercetării Bogdan Gruia Ivan, a domnului Primar al Municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, a Președintelui IFPR Luis Quesada, alături de reprezentanți ai conducerii universității, personalități științifice de renume mondial din domeniu, precum și reprezentanți ai marilor companii clujene. Programul conferinței cuprinde workshop-uri și sesiuni tehnice pe teme de actualitate precum Semantic data interoperability and integration for resilient manufact; Increasing resilience by product and system innovation management; Research paving – the way for the new Industry 5.0; Quality and innovation in engineering and management. De asemenea, dinagenda evenimentului fac parte workshop-uri pentru doctoranzi și cercetători.

Detalii https://www.icpr2023.org/

https://www.facebook.com/27thICPR2023

https://www.linkedin.com/company/94844134/

https://twitter.com/27thICPR2023