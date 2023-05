Prima demisie în urma deciziei instanței academice că plagiatul lui Bode nu e «plagiat». Dacian Dragoș invocă „incompatibilitatea iremediabilă” cu hotărârea ce contravine eticii cercetării

Clujeanul Dacian Dragoș a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, ca urmare a deciziei de ne-plagiat în «cazul Bode».

Preşedintele Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dacia Dragoș, demisionează în urma deciziei în cazul doctoratului plagiat al lui Lucian Bode/Foto: Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice Facebook.com

Profesorul clujean Dacian Dragoș (FSPAC), a demisionat miercuri din funcția de președinte al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, instituția guvernamentală care l-a scăpat pe ministrul de Interne (PNL) Lucian Bode de acuzațiile de plagiat.

Anunțul a fost făcut pe pagina de facebook a instituției.

Dacian Dragoș și-a motivat demisia prin „incompatibilitatea iremediabilă a principiilor mele cu recenta hotărâre” în cazul doctoratului plagiat semnat de Lucian Bode.

Textul demisiei semnate de Dacian Dragoș

„Stimate Domnule Ministru Sebastian Burduja,

Vă rog să acceptați demisia mea cu efect din data de 1 iunie din calitatea de președinte și membru al CNECSTDI. Până la 1 iunie voi încerca să asigur finalizarea sesizărilor în lucru care sunt într-un stadiu avansat de analiză.

Am condus acest consiliu consultativ al ministerului în două perioade: 2016-2017 si din 2020 până în prezent. Am preluat CNECSDTI cu peste 200 de dosare nerezolvate pe rol, și printr-o muncă susținută alături de colegii mei am reușit să ajungem la 5 cazuri pe rol în prezent.

Profesorul clujean Dacian Dragoș a demisionat din funcția de președinte al CNECSDTI/Foto: Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice Facebook.com

Am întâmpinat dificultăți în sprijinul acordat de-a lungul timpului de minister prin direcția juridică (care a acționat contrar intereselor ministerului și a refuzat cu obstinență să reprezinte CNECSDTI în justiție așa cum cere legea), secretariatul tehnic, multă vreme nefuncțional, și compartimentul de IT. Cu toate acestea, ne-am încăpățânat să continuăm, iar unele probleme s-au rezolvat parțial (secretariatul), altele s-au cronicizat. Am crezut în datoria noastră de a analiza cu obiectivitate și cu răspundere sesizările primite, în contextul în care activitatea în cadrul consiliului nu este activitatea de bază a membrilor. Menționez aceste aspecte deoarece fără o reforma structurală și funcțională a ministerului și a compartimentelor acestuia activitatea consiliilor consultative va fi mereu problematică.

Dincolo de dificultățile întâmpinate în ultimii ani, trebuie precizat că CNECSDTI este în momentul de față un organism consultativ perfect funcțional în sine, cu o componență foarte bună și cu membri care se implică mai mult decât le solicită această poziție de membru – mă refer la doamna Dr. Raluca Andone care ne asigura apărările in justiție in locul Direcției juridice a ministerului.

Am beneficiat în ultimii ani și de sprijinul conducerii ministerului – ministru, secretar de stat, consilier ministru, sprijin care este însă umbrit de constanta incapacitate sau chiar lipsa de voință a compartimentelor interne ale ministerului de a-și exercita atribuțiile legale.

Acestea fiind zise, ajungem la motivul demisiei mele: incompatibilitatea iremediabilă a principiilor mele cu recenta Hotărâre 40/2023, adoptată fără participarea reprezentanților UBB, care contrazice flagrant atât etica cercetării promovată de Universitatea Babeș-Bolyai cât și cea promovată constant până acum de CNECSDTI sub conducerea mea.

Chiar dacă cazul L. Bode a fost unul intens politizat, analiza tezei/cărții trebuie să fie una simplă și obiectivă:

1. Există evident exagerări în sesizarea inițială de genul „traducerile din engleză trebuie puse între ghilimele”, deși traducerea este deja o minimă parafrază. Autorul citat nu a scris în limba română ca să necesite ghilimele. Dacă este citată sursa, nu poate fi încadrat ca plagiat. Acest lucru a fost evidențiat și de Comisia de etica a UBB.

2. Dacă sunt paragrafe a căror sursă nu este citată sau paragrafe copiate cuvânt cu cuvânt din română fără utilizarea ghilimelelor ne aflăm în prezența plagiatului.

Hotărârea Comisiei de etică a UBB a evidențiat în mod echilibrat atât plagiatul, cât și erorile de citare, prin urmare nu pot fi acceptate soluțiile extreme de genul „tot ce a fost sesizat este plagiat” sau „nu este niciun plagiat” (cum spune Hotărârea 40/2023). Hotărârea 40/2023 este fără nuanțe, și asta este inacceptabil, deoarece contrazice atât Hotărârea 1/2022 a UBB cât și practica anterioară a CNECSDTI.

Fiind indisolubil legat de universitatea mea și de spiritul acesteia, nu pot să fiu de acord cu această dihotomie și să acționez diferit in împrejurări similare.

Prin urmare, ar fi imposibil să menținem o practică unitară la CNECSDTI în analiza unor sesizări viitoare, deoarece ar trebui să ignorăm mereu existența Hotărârii 40/2023.

Cu sentimentul că mi-am adus aportul la revigorarea acestui consiliu și la funcționalitatea lui, vă asigur Domnule Ministru de toata considerația mea, vă mulțumesc pentru susținere și vă doresc succes în activitate”, semnează profesorul clujean Dacian Dragoș.

Dacian Dragoș este președintele Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, care, în urma acordului încheiat în primăvara anului trecut între UBB și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, coordonează proiectul de reformare și dezvoltare academică a Academiei de Poliție.

„Erori de citare” și nu plagiat

Recent, Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) a emis o decizie prin care admite faptul că teza de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, nu este un plagiat.

Consiliul reprezintă cel mai înalt for academic care are dreptul de a rezolva asemenea litigii intelectuale. CNECSDTI este format din 23 de profesori universitari și cercetători, cu o calitate dovedită în domeniul lor de activitate și cu o probitate morală de netăgăduit.

Potrivit instanței academice, obiectul contestației constă în erori de citare pe care doctorandul Lucian Bode le-a făcut în momentul redactării finale a lucrării. Ca soluție, Consiliul solicită autorului să corecteze aceste erori și să emită forma nouă a lucrări într-o ediție a doua, revizuită.

După decizia CNECSDTI, ministrul Lucian Bode a declarat:

„Vorbim de o hotărâre dată de cel mai înalt for național în ceea ce privește etica academică, format din profesori universitari și cercetători de renume din foarte multe domenii științifice. Verdictul este clar și nu lasă loc de interpretări. Am avut dreptate când am afirmat că această campanie la care am fost supus de către o asociere bine coordonată și puternic finanțată a fost un joc politic și doar atât. Cred că toată lumea a văzut cum campania orchestrată împotriva mea a fost susținută cu bani grei de către adversarii politici”.

În ianuarie 2023, Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai confirma suspiciunile de plagiat în cazul tezei de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode și arăta că teza este „profund viciată”.

