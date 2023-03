UMF Cluj a deschis o nouă cantină studențească! Meniu la preț de 10 lei, masă gratuită pentru studenții defavorizați

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a inaugurat o nouă cantină pentru studenți și profesori, cu prețuri foarte accesibile. Studenții care primesc ajutor social vor primi o masă gratuită pe zi.

Noua cantină a Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca

Studenții mediciniști, profesorii și alți angajați ai UMF Cluj au de miercuri, 22 martie 2023, un nou loc pentru masă.

Un nou sediu al cantinei UMF

O nouă cantină a fost deschisă în clădirea Facultății de Medicină, în campusul Hașdeu, pe strada Gheorghe Marinescu nr. 23, care funcționează între orele 12:00-16:00.

„Împlinim o promisiune făcută acum trei ani, la preluarea mandatului și pe care am reușit să o ducem la bun sfârșit. Este o cantină modernă, care va spori capacitatea de servire a mesei și care va veni în sprijinul studenților și colegilor noștri. Este un ajutor pentru studenții care nu mai sunt nevoiți, de acum, să parcurgă drumul la cantina de pe strada Victor Babeș și apoi înapoi la cursuri, ci pot lua masa în zona unde au ore. În cadrul strategiei noastre pentru creșterea calității activității universitare, pe primul loc se află comunitatea academică, studenții și cadrele didactice. Pe lângă activitățile de educație și cercetare pe care le întreprindem în cadrul universității, trebuie să avem grijă și de starea de bine a studenților și a colegilor noștri, iar masa reprezintă un aspect foarte important”, a transmis prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Al doilea sediu al restaurantului studențesc al UMF Cluj, inaugurat miercuri de rectorul și director general administrativ al universității

Peste 1.200 de studenți mănâncă zilnic la cantina universității

Noua cantină are o capacitate de 60 de locuri, ocupă o suprafață de 350 mp și va funcționa în tandem cu restaurantul studențesc de pe strada Victor Babeș nr. 16. Investițaia a fost în valoare de 430.000 de lei (86.000 euro), din fondurile proprii ale universității.

„Este un spațiu generos, amenajat și echipat conform celor mai înalte standarde. În acest moment avem personal suficient pentru ambele cantine, dar pe viitor va fi, probabil, necesar să angajăm personal suplimentar”, a precizat dr. ec. Valentin Mudura, director general administrativ al universității.

Cantină studențească situată în clădirea Facultății de Medicină

Noul restaurant studențesc a fost amenajat în contextul în care foarte mulți studenți au apelat la cantina de pe strada Victor Babeș, unde se serveau zilnic peste 1.200 de porții de mâncare:

„Avem o cantină pe care o cunoașteți care funcționează de peste 50 ani și în care oferim mâncare de o calitate foarte bună, preparată sub atenția observație a unei absolvente UMF Cluj-Napoca de la nutriție și dietetică. Numărul studenților care beneficiază de serviciile cantinei a crescut însă foarte mult. Servim peste 1.200 de porții. E o cantitate foarte mare, spațiul nu era suficient, timpul pe care-l au studenții la dispoziție în fiecare zi este limitat, între ore, așa încât s-a impus ca o necesitate, urgentă, deschiderea încă unui sediu al restaurantului studențesc”, a mai spus rectorul unviersității la inaugurarea noului sediu al restaurantului studențesc.

Director general administrativ al universității Valentin Mudura, rectorul UMF Cluj Anca Dana Buzoianu și președintele Organizației Studenților Mediciniști Vlad Lazăr

Prețuri mici pentru un meniu conceput de un specialist

Prețurile sunt foarte accesibile. Directorul general administrativ al universității spune că un meniu cu două feluri de mâncare, conceput de un specialist în nutriție și dietetică, costă între 10 și 20 de lei.

„Meniurile sunt concepute de un specialist în nutriție și dietetică cu experiență, absolvent al universității noastre, iar prețurile încep de la 4 lei pentru o supă și 10 lei pentru felul principal. De exemplu, în acest moment, un meniu cu două feluri costă între 10 lei și 20 de lei, dar studenții care beneficiază de bursă socială îl primesc gratuit. În medie, asigurăm hrana pentru aproximativ 600 de persoane pe zi”, a mai declarat Valentin Mudura.

Din februarie 350 de studenți ai UMF Cluj-Napoca, beneficiari ai burselor sociale, primesc în fiecare zi o masă gratuită.

Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu al universității, care vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, încurajarea și pregătirea tinerilor cu potențiale, care provin din medii defavorizate, în special cei din mediul rural, să urmeze o universitate de medicină și farmacie.



O porție de mâncare la cantina universității de medicină

Prețurile de la noua cantină a Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca:

Prețurile la noua cantină a UMF Cluj

Totodată, Chef Adrian Hădean, cunoscut pentru proiecte și acțiuni caritabile cu impact major în comunitate, se va implica, prin asociația sa Black Sea FooDignity, pentru a susține universitatea clujeană în inițiativa de a facilita accesul tuturor studenților la o masă caldă zilnică.

„Experiența căpătată în pandemie s-a dovedit a fi foarte utilă odată cu invadarea Ucrainei și declanșarea valului uriaș de refugiați care s-a revărsat în România. Așa am ajuns în atenția organizațiilor umanitare internaționale, de la UNICEF, la World Central Kitchen și Cuisine sans frontieres, grație implicării organizației noastre în Social Gastronomy Movement. ACesta e și motivul pentru care am schimbat numele asociației Adi Hădean în Black Sea FooDignity, un nume prin care ne extindem parteneriatele internaționale. Clujul este locul în care am pornit în 2014 printr-un proiect de educație gastronomică și culinară cu caracter social și e locul în care ne întoarcem acum cu un program menit să aducă mai mult sens și mai mult bine în viețile studenților de la UMF”, a declarat Adrian Hădean.

