Reuniunea EUt+ de la Cluj - o etapă importantă în progresul și construcția Universității Europene de Tehnologie

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a găzduit în săptămâna 6 – 10 martie, unul dintre cele mai importante evenimente academice ale anului: reuniunea reprezentanților celor 8 universități partenere în alianța europeană European University of Technology /Universitatea Europeană de Tehnologie EUt+.

Rector UTCN , Prof.dr.ing. Vasile Țopa

Întâlnirea a avut loc după depunerea celei de-a doua etape a inițiativei EUt+, la Comisia Europeană , la sfârșitul lunii ianuarie.

Săptămâna a debutat cu deschiderea festivă care a avut loc marți, 7 martie, la Sala de Conferințe de la Hotel Double Tree by Hilton, unde au luat cuvântul domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa, Secretarul General al alianței EUt+, Timothée Toury și doamna Prof.dr.ing. Cristina Câmpian, Director EUt+ din partea UTCN. În alocuțiunea de bun-venit a domniei sale, domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Țopa a subliniat multiplele oportunități pe care consorțiul le oferă studenților și întregii comunități EUt+ și a menționat faptul că întâlnirea de la Cluj are loc la 3 ani după ce s-au pus bazele alianței EUt+, în cadrul unei reuniuni similare care a avut loc tot la Cluj, la începutul anului 2020.

În continuare, Secretarul General al alianței EUt+, Timothée Toury, a prezentat viziunea și ambițiile consorțiului în perspectiva noii aplicații depuse.



Secretarul General al alianței EUt+, Timothée Toury

În calitate de Director EUt+ din partea UTCN, doamna Prof.dr.ing Cristina Câmpian, a prezentat programul săptămânii de la Cluj, pachetele de lucru și activitățile planificate cu aceasta ocazie.

Prof.dr.ing. Cristina Câmpian, Director EUt+ din partea UTCN

În cadrul sesiunii de deschidere a avut loc evenimentul Women in Tech – Good practices to empower and promote women in technology careers , la care au participat personalități feminine din rândul marilor companii clujene, într-o sesiune care a pus în evidență perspectiva asupra profesiei, managementului și antreprenoriatului în rândul femeilor cu carieră în domeniul tehnic.

Acest eveniment devine o platformă pentru celebrarea și amplificarea poziției femeilor din domeniul tehnologiei și urmează manifestului EUt+ Women Tech Manifesto, o inițiativă promovată de alianța EUt+ care susține incluziunea și oportunități egale în domeniul tehnologiei. Cu accent pe profesie, leadership și antreprenoriat, sesiunea a adus împreună perspective din sectoare diverse, cu scopul de a partaja idei, experiențe și bune practici în încurajarea și avansarea femeilor într-o carieră în tehnologie.

Cei peste 130 de participanți - cadre didactice, cercetători și studenți, din partea universităților membre ale consorțiului, alături de rectorii și președinții acestora, au avut în atenție etapele de lucru actuale și viitoare pe diferite direcții de acțiune.

În cea de-a patra zi a săptămânii, a avut loc prezentarea proiectului StartUp Village, în cadrul Rural Urban Hub, la care au participat rectorii și reprezentanții celor 8 universități.

Evenimentul a fost coordonat de doamna Prorector Prof.dr.ing. Daniela Popescu, iar prezentările au fost susținute de doamna Emilia Botezan, Director Relații Internaționale, de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca și domnul Cristian Gheorghe, CEO Prysmian Group.

Prorector Prof.dr.ing. Daniela Popescu

Întâlnirea a pus în lumină perspective asupra numeroaselor caracteristici ale ecosistemelor de inovare rurală, precum și a obstacolelor și oportunităților pentru formarea și creșterea startup-urilor în regiunile rurale. În acest sens, la Cluj a luat naștere Hubul Rural/Urban Cluj (RUHub), ca inițiativă a trei administrații locale (municipiul Cluj-Napoca, primăriile Ciurila și Petreștii de Jos), zona metropolitană Cluj - Napoca și Clusterul Educațional C-EDU din România. Demersul este de a propune un plan de acțiune relevant, adaptat nevoilor locale ale comunităților din jurul Clujului, cu un impact durabil pe termen lung, prin co-proiectare și legat de Planul de Acțiune Rurală al Comisiei Europene și de direcțiile strategice ale Zonei Metropolitane Cluj privind Dezvoltarea Resurselor Umane, creșterea ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii sociale, precum și creșterea competitivității economice bazate pe cunoaștere. Alianța EUt+ sprijină acest proiect prin care membrii alianței EUt+ propun o serie de acțiuni concrete cu privire la echipamente și facilități, training și mentorat, cooperare și conexiune cu ecosistemele locale, mediul de afaceri, autorități regionale și locale - toate menite să sprijine startup-urile rurale.

Din agenda săptămânii n-au lipsit întâlnirile reprezentanților studenților, care, în urma dezbaterilor, au înaintat spre Comitetul de Conducere al EUt+ documentul Student Board Declaration, care prevede rolul Student Board, modul de alegere al membrilor, precum și aspecte organizatorice și care a fost semnat de către toți rectorii sau reprezentanții delegați ai acestora, din cele 8 universități. Participanții cadre didactice de la universitățile partenere, au prezentat studenților noștri oferta educațională în cadrul unor întâlniri care au deschis schimbul de mobilități academice pentru a accesa programe de studii în cadrul consorțiului EUt+.

Consacrată ca activitate aparte în cadrul reuniunilor din cadrul consorțiului, întâlnirea rectorilor a abordat mai multe subiecte importante în evoluția proiectului. Astfel, a fost discutată aplicația pentru faza a II-a proiectului, aderarea la alianța EUt+ a celui de-al nouălea membru, aspecte privind mobilitățile studențești, precum și cele două proiecte de pilotare JEDI – Joint European Degree lebel in Engineering – Toward a European framework for engineering education și STYX – EUt+ Status and Structure Experience, susținute de Comisia Europeană, ca instrumente noi în domeniul învățământului superior: diploma europeană comună și statut juridic european al alianțelor de universități europene.

Un alt moment important în cadrul întâlnirii a fost semnarea unui acord bilateral între UTCN și Universitatea de Tehnologie din Cipru/Cyprus University of Technology, care prevede schimburi academice în domeniul cercetării cu implicarea în proiecte, conferințe și manifestări științifice comune, mobilități academice studențești și de personal didactic.

Semnarea acordului bilateral între UTCN și Universitatea de Tehnologie din Cipru/Cyprus University of Technology

Întâlnirea de la Cluj a concretizat acțiuni de impact pentru evoluția alianței EUt+ și reprezintă o etapă importantă în progresul și construcția Universității Europene de Tehnologie. Intern, parteneriatele inter-instituționale care iau naștere între membrii alianței, oferă o deschidere spre procesul de construcție pe termen lung, iar la nivel european, aceste consorții preiau dimensiuni strategice și direcții de acțiune care vizează soluții concrete de dezvoltare. În acest context, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca reprezintă un pion important, cu un aport valoros și expertiză de referință în ceea ce privește educația și cercetarea, ca membru în consorțiu.

De la momentul înființării și până în prezent, în cadrul proiectului au fost semnate mai multe acorduri pentru promovarea cercetării și a studiilor comune; a luat naștere un birou european pentru inovare și transfer tehnologic; au fost înființate institute de cercetare interdisciplinare și clustere de educație care să permită studenților să studieze în cele 8 campusuri ale Universității Europene de Tehnologie.