UTCN – câștigătoare a proiectului de înființare a Centrului Național de Competențe pentru Orașe Inteligente – Climatic Neutre

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), împreună cu Universitatea Politehnica București – coordonator, a câștigat la finalul anului 2022 un proiect complex de înființare a unui Centru Național de Competențe pentru Orașe Inteligente – Climatic Neutre, în urma unei competiții la cel mai înalt nivel în domeniu, consolidând în acest fel amplasarea oraşului nostru Cluj-Napoca, în topul oraşelor inteligente la nivel european.

În data de 29 decembrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare a proiectului PNRR apelul Orașe inteligente și neutre climatic

Astfel, în data de 29 decembrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare a proiectului PNRR apelul Orașe inteligente și neutre climatic, intitulat NetZeRoCities - National Competence Centre and solutions for the development of Climate Neutral and Smart Cities, dezvoltat într-un consorțiu solid, coordonat de către Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) şi în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Universitatea Tehnică de Construcţii din București (UTCB), Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), Institutul Naţional de Cercetare în Informatică (ICI) şi cu 7 companii private, printre care Robert Bosch şi Orange România.

Scopul proiectului este de a dezvolta un Centru Naţional de Competenţe, polinucleu, în domeniul Oraşelor Inteligente şi Neutre Climatic, cu o finanţare de 6 milioane de euro, din care Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are alocarea maximă de 500.000 euro.

În context, Universitatea Tehnică din Cluj este pe primul loc din România în evaluarea SDG (Sustainable Development Goals) în domeniul Energie, fiind lider național în cercetarea științifică aplicativă privind tranziția energetică spre neutralitate climatică, având cu Municipiul Cluj-Napoca un parteneriat de durată, orașul fiind angajat la nivel european în misiunea 100cities – 100 de orașe neutre climatic, declară Rectorul Universității, Domnul Profesor Vasile Țopa.

UTCN va folosi oportunitatea materializării acestui proiect și în cadrul European University of Technology - EUT+, din care universitatea clujeană face parte, ținând cont că 5 dintre orașele 100cities (Dublin, Limassol, Sofia, Riga și Cluj-Napoca) sunt orașe gazdă ale universităților partenere EUT+.

Universitatea Tehnică are în prezent 9 proiecte internaționale, pe rol sau implementate în domeniul sustenabilității, tranziției energetice și neutralității climatice, orașe inteligente, cu site-uri pilot demonstrative în Cluj, în clădiri, mobilitate, inclusiv bazată pe hidrogen, aeroporturi verzi, termoficare etc.

De asemenea, UTCN are definită o Strategie de sustenabilitate, precum și un Plan de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă (PACED), respectiv a elaborat și asigură asistență tehnică în implementare pentru aceleași strategii de decarbonizare și PACED la nivelul orașului, în relație cu Primăria Cluj-Napoca.

Lansarea Centrului Național de competențe în domeniul Orașelor inteligente și neutre climatic este o bună posibilitate de cooperare, schimb de experiență și transfer de know-how între partenerii naționali din Cluj, București, Suceava, ca orașe fanion, precum și în relație cu o serie de alte orașe din România și Europa, astfel încât acest angajament al neutralității climatice să devină realitate, prin rezultatele cercetării științifice, care vor fi puse și în practică în mod concret.