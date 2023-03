Taxele de școlarizare de la UBB au fost majorate

Taxelor de școlarizare de la Universitatea Babes-Bolyai s-au modificat începând cu anul universitar 2023-2024.

Rectoratul Universității Babeș-Bolyai susține că „actualizarea nivelului taxelor de școlarizare nu reprezintă o simplă decizie de oportunitate, ci are la bază o obligație legală. Cuantumul taxei de școlarizare se stabileşte de senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior în funcţie de costurile specifice ale şcolarizării”.

„În Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), orice decizie privitoare la studenți se ia transparent, prin consultarea forurilor de reprezentare a acestora și în parteneriat cu aceștia. În condițiile în care de un deceniu larga majoritate a facultăților UBB nu a modificat taxele, iar în timpul pandemiei procesul de actualizare a taxelor a fost suspendat, se înregistrează deja un decalaj important între nivelul alocației bugetare și cel al taxelor de școlarizare. Senatul UBB a adoptat taxele propuse în unanimitate, în condițiile în care din acest for fac parte 27 de studenți senatori, iar în timpul discuțiilor din facultăți, nu au existat luări de poziții care să ajungă la nivelul conducerii Universității”, transmit reprezentanții UBB Cluj.

Potrivit acestora, taxele de școlarizare se aplică doar studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2023/2024, „astfel încât contractele de școlarizare aflate în curs de derulare nu sunt afectate”.

„În plus, și pentru noii studenți, taxele se aplică timp un an, apoi, în funcție de notele obținute existând posibilitatea de a trece în regim de buget (fără taxe). Mai mult, așa cum au remarcat și alți reprezentanți ai studenților, UBB are adesea unele din cele mai mici taxe prin raportare la universitățile din țară cu un rang academic similar, chiar după creșterea propusă, și printre cele mai mici taxe la cazarea în căminele studențești, ceea ce reflectă angajamentul UBB pentru excelența incluzivă”, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

