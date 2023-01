Daniel David, în cazul plagiatului ministrului Lucian Bode: „Nu este sigur că s-au identificat toate problemele din teză”

Dacă ministrul Lucian Bode nu va face corecturile la teză solicitate de UBB, precum și retragerea cărții publicate, universitatea clujeană se va adresa Consiliului Naţional de Etică, care poate să ia măsuri împotriva tezei de doctorat a lui Lucian Bode.

Daniel David, în cazul Bode: „Nu este sigur că s-au identificat toate problemele din teză”/ captură foto: https://danieldavidubb.wordpress.com

UBB nu are competențe pentru retragerea titlului de doctor a ministrului de Interne Lucian Bode și nu îl va acționa în instanță.

Însă, după cum arată Rectorul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, profesorul Daniel David, dacă ministrul Bode şi Editura CA Publishing nu implementează ce a decis UBB, Universitatea se va adresa Consiliului Naţional de Etică care poate să ia măsuri împotriva tezei de doctorat a lui Lucian Bode.

În plus, nu este sigur că au fost identificate toate problemele din teza lui Lucian Bode, semnalează rectorul Daniel David.

„Spre CNATDCU nu mai putem merge, că ni s-a spus de la prima sesizare că nu avem ce face şi noi aşteptăm, cred că s-a dat un termen de câteva săptămâni, în care dacă domnul Bode şi editura nu implementează ceea ce a spus Comisia de Etică, ne vom adresa Consiliului Naţional de Etică care poate să ia măsuri, dincolo de ce a făcut UBB.

UBB a putut sugera retragerea lucrării, corecturile necesare, Consiliul de Etică poate să impună acest lucru. Noi am putut sugera. De aici a venit această diferenţă.

Eu vă spun că şi acum, nu vreau să… şi nu vorbesc doar despre această teză, şi acum nu este sigur, chiar după investigaţiile făcute de doamna Şercan sau alţii, că s-au identificat toate problemele din teză.

Fiindcă repet: o comisie de etică lucrează pe sesizările primite şi pe softurile anti-plagiat nu într-o logică de instanţă sau de procuror. Asta este diferenţa şi asta a fost neînţelegerea din spaţiul public”, a declarat rectorul UBB, Daniel David, în emisiunea OFF/OnTheRecord, potrivit Aleph News.

Abordarea transparentă și promptă a problemelor de etică academică

Rectorul UBB, Daniel David, a dezvăluit şi abordarea Departamentului Juridic al Ministerului Educaţiei referitoare la prima sesizare pe care a făcut-o Universitatea la CNATDCU, în cazul Lucian Bode:

„Eu ştiu ce s-a întâmplat cu discuţiile pe care le-am avut la nivelul CNATDCU, când UBB, după prima decizie, a făcut sesizarea către CNATDCU, fiindcă oamenii care se uită la noi trebuie să înţeleagă următorul lucru:

Conform deciziei Curţii Constituţionale, dacă o teză de doctorat a intrat în circuitul civil şi are o vechime de peste 1 an, chiar dacă găseşti că are probleme de etică academică, titlul dat pe baza tezei nu mai poate fi retras.

Acesta este adevărul.

Ne putem da peste cap, putem face ce interpretări dorim noi, ne putem ascunde şi în discuţii ca să ne criticăm unii pe alţii, ne facem că nu înţelegem acest lucru, dar acesta este adevărul.

Pornind de la acest adevăr, unele Departamente Juridice, cum a fost şi cel din Ministerul Educaţiei, a considerat că în condiţiile în care nu poţi retrage titlul, nu mai are sens să faci analiză de etică pe teza respectivă pentru că n-are nicio finalitate.

Noi am gândit altfel. Noi am spus: ok, nu are o finalitate în sensul că nu va duce probabil la retragerea titlului, că nu ne lasă decizia CCR, dar este datoria unei Universităţi să găsească dacă sunt probleme într-o teză şi să ia măsuri pentru a corecta ceea ce trebuie de corectat şi alte măsuri interne pentru optimizarea activităţii proprii.

Aşa cum am spus de foarte multe ori, toate marile universităţi din această lume au astfel de probleme de etică academică, dar diferenţa între o mare universitate şi una mai mică este cum o abordezi. În marile universităţi, abordarea trebuie să fie transparentă şi făcută cu celeritate”, a explicat rectorul Daniel David, potrivit sursei citate.

Tribunalul din Sălaj a respins, marți, ca nefondată cererea prin care ministrul de Interne, Lucian Bode, a încercat să blocheze a doua verificare a tezei sale de doctorat în cadrul Comisiei de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca.

În replică, ministrul Lucian Bode a scris, marți, pe pagina sa de Facebook, că „lupta pentru adevăr continuă!”, astfel încât acesta a formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1/2023 a Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, în vederea desființării ei în integralitate.

