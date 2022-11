Studenții UBB au participat la o acțiune de ecologizare a Grădinii Botanice. A fost inaugurată noua alee a biodiversității

Studenții voluntari ai Consiliului Studenților din UBB au participat vineri la o acțiune de ecologizare a Grădinii Botanice „Alexandru Borza”, în cadrul proiectului UBB Goes Green. In același timp, a fost inaugurată noua alee a biodiversității.

Studenții voluntari ai Consiliului Studenților din UBB au participat vineri la o acțiune de ecologizare a Grădinii Botanice „Alexandru Borza”/ FOTO: monitorulcj.ro

Elevii voluntari, îndrumați de profesori coordonatori și de către personalul grădinii, au ajutat la curățarea Grădinii Botanice. Aceștia au strâns frunzele căzute pe jos, au ridicat gunoaiele, astfel revitalizând pe cat se poate flora din gradină.

În ciuda vremii nefavorabile de afară, studenții au format echipe și, înarmați cu greble, mături și răbdare, au înfrumusețat oaza de natura din mijlocul Clujului.

În același timp, a fost inaugurată noua alee a biodiversității, de către rectorul UBB prof. univ. dr. Daniel David și conducerea Grădinii Botanice.

Vizitatorii vor fi informați de noi panouri explicative, menite să ilustreze și să explice fauna și flora ce pot fi văzute în gradină.

(De la stânga la dreapta) Directorul Grădinii Botanice conf. univ. dr. Mihai Pușcaș, Rectorul UBB prof. univ. dr. Daniel David/ FOTO: Monitorul de Cluj

Scopul proiectului UBB Goes Green este de a crea un echilibru intre cetățenii Clujului si oaza de natura, și de a facilita un acces corect tuturor în Gradina Botanica

„Spațiul verde a universității din Cluj se afla sub o presiune foarte mare. Pe deoparte ii avem pe studenți si cercetători care doresc să fie mai închis pentru ei si pentru activității academice. Pe de alta parte avem populația care bineînțeles dorește sa fie mai deschis. Si avem nu in ultimul rând plantele si animalele, de care de multe ori nu se gândește bine. Așa ca încercam ca prin proiectul pe care il avem astăzi, sa găsim in echilibrul”, a declarat rectorul UBB prof. univ. dr. Daniel David.

Prin aleea biodiversității, conducerea Grădinii Botanice scoate la lumină prin panouri informative, sanctuarul creat în centrul Clujului, și a numărului mare de vietăți native.

„Am grupat pe aceasta alee toate aceste comori pe care le avem aici. Momentan avem despre păsări, despre lilieci. Toata lumea știe veverițele, în special copii care le adora. În timpul pandemiei aici a fost o oaza pentru toate viețuitoarele, inclusiv cele mai discrete si mai mari. Si-au făcut apariția chiar și vulpile”, a declarat conf. univ. dr. Mihai Pușcaș.

Zoologul și publicistul Alexandru Stermin, a explicat importanța relației dintre om și natură, inspirația aleei biodiversității:

„Biodiversitatea asta in seama. Relația dintre vietățile care trăiesc într-un loc. Important este sa înțelegem un singur lucru. In biodiversitate intra si oamenii. Si atunci noi oamenii, ca să facem parte și să ne integram trebuie să intrăm în relație cu toate celelalte. Aleea biodiversității, proiectul UBB Green, au rolul de a ne integra, si de a ne face parte din acest sistem. De aici, avem de câștigat si noi, si celelalte.”, a declarat zoologul Alexandru Stermin”.

