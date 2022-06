Transilvania Business premiază performerii economiei din Cluj la Gala The Voices of Business

Revista Transilvania Business va premia liderii economiei clujene la evenimentul The Voices of Business Awards, clasamentele au fost întocmite pe baza unor indicatori financiar contabili relevanți, respectiv, cifra de afaceri, profit, active imobilizate, capitaluri proprii și numărul de angajați.

Cele mai performante companii din județul Cluj își dau întâlnire la cel mai nou și de prestigiu hotel din Cluj-Napoca, Radisson Blu.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Al XIV-lea eveniment The Voices of Business ajunge joi, 16 iunie, de la ora 18:00, la Cluj-Napoca, în cadrul unei serii de evenimente organizate de echipa revistei economice TB, începute în 3 martie 2022. După doi ani de restricții și două ediții print și online de „Elite în Business în Banat și Transilvania”, în care au fost scoase în evidență cele mai viguroase firme cu capital românesc, societăți cu capital străin și cu capital mixt din fiecare județ din cele două regiuni ale României. The Voices of Business Awards reprezintă, pe de o parte, o încununare a unui efort editorial complex, iar pe de altă parte, o încercare de desprindere de evoluția clasică a unei ediții print, prin conturarea diviziei Events.

„The Voices of Business pot deveni în timp fărâme smart din> chintesența gândirii strategice și de analiză economică din această parte de lume, necesare, atât profesioniștilor din capitala României, cât și celor de la Bruxelles. Astfel, ducem mesaje de la profesioniștii business-ului înspre decidenții naționali și europeni, dinspre elitele economiei românești spre cele cu impact determinant asupra viitorului comunității și cetății fiecăruia dintre noi”, susține fondatorul revistei Transilvania Business, Aurelian Grama.

La gala de premiere sunt invitați manageri, CEO, șefi ai departamentelor de Marketing, HR, care reprezintă 20 de companii cu capital românesc, 20 de companii cu capital străin și zece companii cu capital mixt din județul Cluj. Totodată, echipa redacțională a revistei TB va acorda 25 de premii speciale unor antreprenori – manageri din Cluj, care au dezvoltat afaceri de succes sau de perspectivă și care s-au remarcat datorită performanței, perseverenței și eforturilor profesionale depuse.

Potrivit publicației economice, The Voices of Business Awards are loc în spiritul deviziei adoptată de echipa TB - Venim și scriem împreună despre afacerea ta!

CITEȘTE ȘI: