Locuințele din Cluj-Napoca, mai scumpe cu peste 1.000 de euro/mp decât în București. Românii preferă chiria în loc să cumpere un apartament.

Prețul de vânzare pentru locuințele din Cluj-Napoca este mai mare cu puțin peste 1.000 de euro pe metru pătrat față de București.

În Cluj-Napoca apartamente sunt mai scumpe decât în București | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

În România, interesul pentru locuințele de închiriat a crescut, în timp ce pe segmentul de vânzări de locuințe există o ușoară temperare.

În tot acest timp, în orașele mari precum Cluj-Napoca și București, chiriile se mențin la un nivel ridicat, potrivit unei platforme de imobiliare.

Locuințele din Cluj-Napoca, mai scumpe cu 1.000 de euro/mp decât în București

Continuă să crească și prețurile de vânzare. În Cluj-Napoca, metru pătrat pentru o locuință depășește, în medie 3.300 de euro pe metru pătrat, iar în București, media este cu aproape 1.000 de euro mai mică (2.288 euro/mp).

În Cluj-Napoca, pe segmentul de chirii, în mai 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 550 de euro, în scădere cu 8%. Apartamentele cu trei camere s-au menținut la 700 de euro. Comparativ cu luna anterioară (aprilie 2026), singura ajustare a fost pe segmentul apartamentelor cu două camere, unde prețurile au scăzut cu 4%.

„Datele noastre arată o schimbare de comportament în piață: interesul pentru locuințele de închiriat este în creștere, atât în ceea ce privește numărul de pagini vizualizate, cât și numărul de contactări, în timp ce pe segmentul de vânzări observăm o ușoară temperare. Comparativ cu anul trecut, vizualizările pentru închirieri au crescut cu aproximativ 6%, iar cele pentru vânzări au scăzut cu aproximativ 3%, ceea ce indică o orientare mai puternică spre soluțiile pe termen scurt. În paralel, vedem și o prelungire a procesului de decizie pentru cumpărători, care analizează mai atent opțiunile disponibile, pe fondul unor costuri încă ridicate, inclusiv al dobânzilor și al prețurilor pentru locuințele noi. Acest context determină o parte dintre oameni să rămână temporar în chirie, mai ales în marile centre universitare și economice, unde cererea se menține ridicată. În același timp, evoluția chiriilor la nivelul principalelor orașe rămâne, în general, stabilă, cu diferențe în funcție de tipul locuinței și de oraș, ceea ce oferă mai multă predictibilitate pentru chiriași și contribuie la menținerea interesului pentru acest segment”, a declarat Monica Dudău, reprezentanta unei platforme de imobiliare.

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