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Economie

România și vecinele Ungaria și Bulgaria au avut cea mai rapidă creștere a prețurilor de construcție pentru locuințe

Prețurile de construcție pentru locuințe au crescut cu peste 130% în România în perioada 2015-2025.

Prețurile de construcție pentru locuințe au crescut cu peste 130% în România în perioada 2015-2025. Blocuri Cluj-Napoca, zona Piața Mărăști | Foto: monitorulcj.ro Prețurile de construcție pentru locuințe au crescut cu peste 130% în România în perioada 2015-2025. Blocuri Cluj-Napoca, zona Piața Mărăști | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Prețul de construcție al clădirilor rezidențiale a crescut cu 48,2% în Uniunea Europeană, între anii 2015 și 2025, arată datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistică (Eurostat).


 

 


Locuințele din România s-au scumpit rapid în 10 ani

La nivel de țară, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut cel mai rapid în perioada 2015 - 2025 în:

  • Bulgaria (166,1%)
  • Ungaria (155,4%)
  • România (130,7%) 
România, pe locul al treilea în topul creșterii de prețuri pentru construcția locuințelor în perioada 2015-2025 | Foto: eurostat / ec.europa.eu

 


Cel mai lent au crescut prețurile în Italia (17%), Grecia (17,3%) și Finlanda (22,1%).

Cea mai mare parte a avansului este destul de recentă, creșterile anuale din 2021 (5,8%), 2022 (12,2%) și 2023 (6,9%) fiind mai mari decât în oricare din anii din această perioadă.


Rata de creștere a fost de 2,3% în 2024 și 1,3% în 2025.

În Cluj-Napoca, în luna mai 2026, prețul de vânzare pentru o locuință a depășit, în medie 3.300 de euro pe metru pătrat, iar în București, media este cu aproape 1.000 de euro mai mică (2.288 euro/mp).

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