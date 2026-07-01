Banca Transilvania a acordat Fraților Pavăl cea mai mare finanțare din istoria BT pentru achiziția Carrefour România

Banca Transilvania a acordat cea mai mare finanțare din istoria sa și cea mai mare finanțare bilaterală din piața bancară românească pentru a susține achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding.

Banca Transilvania a acordat Fraților Pavăl cea mai mare finanțare din istoria BT pentru achiziția Carrefour România| Foto: Banca Transilvania

Achiziția este un pas strategic pentru Pavăl Holding, care își extinde prezența într-un domeniu esențial pentru viața de zi cu zi și pentru dinamica pieței de retail din România.

Banca Transilvania a acordat Fraților Pavăl cea mai mare finanțare din istoria BT pentru achiziția Carrefour România

„Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură. Suntem pregătiți să sprijinim proiecte cu impact direct asupra a milioane de clienți și a întregului mediu de afaceri. Mulțumim clientului nostru Pavăl Holding pentru încredere și pentru parteneriatul pe care l-am construit în timp, împreună”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Ömer Tetik, director general Banca Transilvania: „Este un moment de referință inclusiv pentru Banca Transilvania, care confirmă capacitatea noastră de a susține campioni locali și proiecte de anvergură”|Foto: Banca Transilvania

De asemenea, Cosmin Călin, directorul general adjunct al diviziei Large Corporate (Banca Transilvania), a transmis că achiziția Carrefour de către Pavăl Holding este „una dintre cele mai importante tranzacții atât din piața de M&A din România, cât și din retailul românesc”.

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„Le mulțumim partenerilor de la Banca Transilvania pentru seriozitatea și implicarea de care au dat dovadă pe tot parcursul acestui proces. Credem că lucrurile importante și valoroase se construiesc în timp, prin încredere și parteneriate solide, iar această colaborare este un bun exemplu în acest sens”, a declarat Karina Pavăl, vicepreședinte Pavăl Holding.

Undă verde pentru preluarea Carrefour România

Săptămâna trecută, Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Carrefour România de către Pavăl Holding.

În februarie 2026, Carrefour anunța negocieri exclusive cu Pavăl Holding în vederea transferului operațiunilor sale din România, valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Carrefour Group a operat în România o rețea multiformat de 478 de magazine (incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount) și a generat vânzări brute (inclusiv TVA) de 3,2 miliarde de euro în 2024 și 2025, reprezentând aproximativ 3,5% din vânzările grupului.

Grupul Pavăl Holding, deținut de Dragoș și Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii active în mai multe sectoare economice, printre care cea mai cunoscută este rețeua de magazine de bricolaj Dedeman.

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