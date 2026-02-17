Cluj‑Napoca, hub pentru viitorul energiei verzi și în 2026

Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca, în 26 și 27 mai 2026, lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Deschiderea Transylvania Green Energy Forum 2025, cel mai important eveniment regional dedicat energiei verzi. Foto: Ana GREAVU, monitorulcj.ro





Energia verde și sustenabilitatea vor fi în centrul atenției în perioada 26–27 mai 2026, când Transylvania Green Energy Forum (TGEF) aduce la Cluj‑Napoca lideri, investitori și experți din Europa Centrală și de Est.

Evenimentul va avea loc la Grand Hotel Italia și promite discuții despre cum se poate transforma energia verde într-o soluție viabilă pentru comunități, companii și instituții publice.

Unde ideile devin acțiune

TGEF nu este doar un loc pentru prezentări și conferințe, este o platformă unde ideile devin proiecte concrete. În cadrul celor două zile, participanții vor analiza strategii pentru un viitor energetic durabil, vor explora cum tehnologia digitală poate face rețelele de energie mai sigure și eficiente și vor descoperi modalități de finanțare și colaborare între sectorul public și companii private. De asemenea, forumul este o oportunitate pentru identificarea de soluții inovatoare pentru orașe inteligente și comunități care produc și consumă energie curată.

Ediții anterioare: experiență și impact dovedit

De la prima ediție, Transylvania Green Energy Forum a adus împreună decidenți cheie din administrație, experți internaționali și lideri de companii, devenind un punct de referință pentru tranziția energetică în regiune.

Edițiile precedente au generat parteneriate concrete, au prezentat proiecte inovatoare de energie verde și au contribuit la dezvoltarea unui dialog constructiv între sectorul public și cel privat, demonstrând că forumul poate transforma ideile în soluții reale.

Evenimentul reunește lideri ai administrației, reprezentanți ai ministerelor și autorităților publice, experți internaționali și lideri de companii din sectorul energiei. Această interacțiuneoferă un cadru unic pentru dialog, schimb de idei și stabilirea de parteneriate care pot genera rezultate concrete.

De ce contează acest forum pentru România și regiune

TGEF contribuie la dezvoltarea unor soluții durabile pentru provocările energetice actuale, cum ar fi creșterea cererii de energie, tranziția către surse regenerabile și reducerea impactului asupra mediului.

Este un eveniment care aduce împreună oamenii potriviți pentru a transforma planurile în acțiuni reale.

Înscrierile sunt deschise in limita locurilor disponibile pe site-ul Transylvania Green Energy Forum.

