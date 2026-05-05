Bolojan, huiduit în Parlament de Șoșoacă: „Nu ți-ar fi rușine?” Scandal pe holuri înainte de moțiunea de cenzură!

Tensiuni ridicate în Parlament înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură.

Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli și acuzații dure din partea europarlamentarului Diana Șoșoacă și a susținătorilor săi.

Momentul a fost surprins pe holurile instituției, unde grupul S.O.S. România a declanșat un protest vocal, anunțând totodată că va vota la vedere pentru căderea Guvernului, conform ziare.com.

Scandal pe holurile Parlamentului

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, marți, pe holurile Parlamentului, chiar înainte de dezbaterile privind moțiunea de cenzură. La apariția acestuia, mai mulți membri ai partidului S.O.S. România, în frunte cu Diana Șoșoacă, au început să scandeze „Jos Guvernul”.

Replici dure din partea Dianei Șoșoacă

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a lansat acuzații directe la adresa premierului, folosind un ton agresiv:

„Așa să ai grijă și de mama ta! Nu ți-ar fi rușine, că ți-ai bătut joc de oameni în țara asta”, a strigat aceasta în momentul în care Ilie Bolojan trecea pe hol.

Declarația vine în contextul nemulțumirilor exprimate de partidul S.O.S. România față de actuala guvernare.

Vot „la vedere” pentru căderea Guvernului

În același context, Diana Șoșoacă a anunțat că parlamentarii S.O.S. România vor vota pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, subliniind că votul va fi unul „la vedere”.

Moțiunea de cenzură urmează să fie dezbătută și votată în Parlament, într-un climat politic deja tensionat, marcat de confruntări directe și declarații dure între taberele politice.

