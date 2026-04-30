BNR, după ce cursul € a ajuns la un maxim istoric de 5,14 lei: Piața valutară se va calma

Banca Națională a României (BNR) a reacționat după ce cursul euro a ajuns la un maxim istoric de 5,14 lei.

Cursul euro, la un maxim istoric de 5,14 lei

Piața valutară a avut joi, 30 aprilie 2026, o zi foarte agitată, așa cum se întâmplă în perioadele de incertitudine, dar, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare piața se va calma, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu.

BNR: Situația se va calma pe piața valutară

„Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piața valutară. Așa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce privește guvernarea și acest lucru s-a manifestat serios pe piața valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piață și ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieței. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor”, a explicat Suciu la Digi 24.

El a subliniat că urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase și asta înseamnă că pot continua presiuni eventuale pe curs.

Euro, maxim istoric de 5,14 lei

Moneda națională s-a depreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1417 lei, în creștere cu 4,13 bani (0,8%) față de cotația precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creștere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creștere cu 6,40 bani (1,16%), față de 5,5181 lei, cotația anterioară, înregistrând un maxim istoric.

