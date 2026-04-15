Continuă ANULAREA zborurilor la Aeroportul Internațional Cluj din cauza grevei angajaților Lufthansa

Mai multe zboruri de la și spre Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj au fost anulate din cauza grevei angajaților de la Lufthansa, cea mai mare companie aeriană din Europa.

Greva de la compania Lufthansa a anulat mai multe zboruri de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, dar și pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București.

De pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca au fost anulate, miercuri, 15 aprilie 2026, zborurile spre München de la ora 13.50 (LH 1669) și 18.10 (LH 1671).

Tot de pe aeroportul clujean au fost anulate cursele programate joi, 16 aprilie, spre München la ora 6.00 (LH 1673) și LH 1669, dar și pe data de 17 aprilie, la ora 6.00 (LH 1673).

Anulată este și cursa München - Cluj-Napoca de joi, ora 00.30 (LH 1672), precum și cea de la 13.10 (LH 1668). Zborul LH 1672 München - Cluj-Napoca, cu sosire la ora 00.30, pe data de 17 aprilie, este de asemenea anulat, potrivit Agerpres.ro.

Ieri, 14 aprilie 2026, directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, a declarat pentru monitorulcj.ro că greva de luni și marți, 13-14 aprilie 2026 a angajaților Lufthansa a fost prelungită, iar aproximativ 2.500 de pasageri de la Aeroportul Cluj au fost afectați.

Pasagerii companiei aeriene germane Lufthansa se vor confrunta cu noi perturbări, deoarece echipajele de cabină au lansat o nouă grevă de două zile, a anunțat miercuri, DPA, potrivit Agepres.ro.

Aproximativ 20.000 de însoțitori de bord de la Lufthansa și de la filiala sa regională CityLine sunt în grevă de la miezul nopții.

Sindicatul însoțitorilor de zbor UFO a cerut declanșarea unei noi greve, care urmează să continue până joi, în încercarea de a obține condiții de muncă mai bune, în contextul unui conflict de muncă mai amplu. Astfel, este de așteptat ca sute de zboruri să fie anulate din nou, în special la principalele hub-uri ale Lufthansa din Frankfurt și München.

Lufthansa s-a confruntat cu greve repetate de la începutul anului. Piloții au intrat în grevă luni și marți, în încercarea de a obține salarii și pensii mai bune.

Marți, 14 aprilie 2026, sindicatul piloților Vereinigung Cockpit (VC) a anunțat noi greve la Lufthansa pentru zilele de joi și vineri. Sindicatul a precizat că greva va afecta activitatea principalei divizii a grupului Lufthansa, precum și a Lufthansa Cargo și Lufthansa CityLine. În schimb, compania aeriană low-cost a Lufthansa, Eurowings, va fi afectată de greva doar în ziua de joi. Sindicatul a mai spus că a propus arbitrajul pentru a rezolva conflictele colective de muncă.

