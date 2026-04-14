Zboruri ANULATE la Aeroportul Cluj din cauza grevei angajaților Lufthansa. David Ciceo: „2.500 de pasageri sunt afectați”.

Greva angajaților de la Lufthansa, cea mai mare companie aeriană din Europa, a dus la anularea unor zboruri de Cluj.

Mai multe zboruri anulate la Aeroportul Cluj din cauza grevei la compania aeriană Lufthansa

Sute de zboruri au fost anulate marți, 14 aprilie 2026, în Germania, în condițiile în care piloții companiei aeriene Lufthansa au intrat în a doua zi de grevă, pe fondul unei dispute prelungite privind salariile și pensiile, transmite DPA, citată de Agerpres.ro.

Greva de Lufthansa afectează zboruri de Cluj

Conform sursei citate, piloții de la divizia principală a grupului Lufthansa, precum și cei de la Lufthansa Cargo și Lufthansa CityLine, au început greva la scurt timp după miezul nopții. În schimb, piloții companiei de agrement Eurowings sunt așteptați să reia lucrul marți.

Peste 1.100 de decolări și aterizări de și pe aeroportul din Frankfurt, principalul hub al Lufthansa și cel mai mare aeroport din Germania, au fost anulate luni și marți, iar 710 zboruri au fost anulate pe aeroportul din München (inclusiv zboruri de Cluj).

Actualmente, Lufthansa oferă zboruri directe Cluj-Napoca - München, însă din cauza grevei și aici au fost anulate zboruri.

Reporterul monitorulcj.ro a verificat informația pe site-ul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, la secțiunea informații zboruri (sosiri/plecări).

Plecare anulată zbor Lufthansa: Cluj - München, 14 aprilie 2026

A fost anulat zborul LH1673 (Lufthansa), care trebuia să decoleze astăzi dimineață, 14 aprilie 2026, la ora 06.00 de la Cluj-Napoca la München.

Zbor anulat Lufthansa: Cluj - Munchen, 14 aprilie 2026

Al doilea zbor anulat azi de Lufthansa la Cluj este cursa care trebuia să plece către München, la ora 13.50 (zbor LH1669).

Au fost anulate și zboruri de la München la Cluj.

Zbor anulat Lufthansa: München - Cluj 14 aprilie 2026

A fost anulat și zborul de la ora 00.30, din 14 aprilie 2026, cel de la München spre Cluj (LH1672).

Zbor anulat Lufthansa: München - Cluj, 14 aprilie 2026

Director Aeroport Cluj, David Ciceo: „2.500 de pasageri sunt afectați”

Reporterul monitorulcj.ro a luat legătură cu David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, pentru un punct de vedere oficial cu privire la această situație.

„Greva era anunțată pentru luni și marți, 13 și 14 aprilie 2026, din păcate s-a extins două zile, inclusiv 15-16 aprilie, iar în total, în această perioadă, la Aeroportul Internațional Cluj sunt afectate 20 de zboruri dus-întors și în cele patru zile sunt afectați aproximativ 2.500 de pasageri. Cei care au dorit, au fost rerutați spre alte zboruri, Turkish Airlines, LOT, Swiss Air, zboruri cu escală cu operatori cu care Lufthansa are parteneriate. Alternativa Wizz Air (Memmingen) este doar dacă și-au cumpărat pasagerii alte bilete. Rugăm pasagerii să țină legătura cu compania aeriană (Lufthansa - n. red.)”, a declarat David Ciceo pentru monitorulcj.ro.

Potrivit directorului Aeroportului Internațional Cluj, pasagerii afectați de anulări pot cere returnarea banilor sau rerutarea

„Nu cunoaștem exact cât ar mai putea dura această grevă. Trebuia să ținem legătura cu operatorul Lufthansa”, a mai precizat David Ciceo.

Greva piloților, organizată de sindicatul VC, este motivată de dispute salariale, inclusiv schema de pensii a companiei și remunerația la filiala regională CityLine.

Grevă la cea mai mare companie aeriană din Europa

În paralel, însoțitoarele de bord de la Lufthansa sunt așteptate să intre și ele în grevă miercuri și joi, în ceea ce ar urma să fie al cincilea val de acțiuni sindicale în cadrul grupului Lufthansa în acest an.

Luni, directorul de resurse umane de la Lufthansa, Michael Niggemann, a avertizat sindicatele să nu continue conflictul de muncă și a spus că fiecare zi de grevă slăbește compania aeriană.

Grupul german Lufthansa este cel mai mare transportator aerian din Europa și, pe lângă Lufthansa, deține și companiile Austrian, Swiss, Eurowings și Brussels Airlines.

