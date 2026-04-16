Se schimbă legea pentru românii cu datorii. Ce vor putea face ca să scape de restanțe?

Procedura de insolvență pentru persoane fizice va fi accesibilă mai multor oameni, potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere publică.

Ministerul Economiei propune scăderea, la 10 salarii minime, a pragului de la care persoanele fizice cu datorii pot construi un plan clar pentru rambursarea debitelor, potrivit unui proiect aflat în procedura de avizare.

„Există situații obiective și neprevăzute în care datoriile scapă de sub control. În astfel de cazuri, oamenii au nevoie de o șansă să își revină, iar statul trebuie să ofere soluții corecte, nu uși închise sau blocaje administrative. De aceea, am pus în transparență un proiect de lege care îmbunătățește procedura de insolvență a persoanelor fizice și o face mai accesibilă pentru cei care au nevoie de ea” a scris joi, 16 aprilie 2026, ministrul Economiei, Irineu Darău, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, prin proiect se propune reducerea pragului de acces de la 15 la 10 salarii minime, „astfel încât mai mulți oameni aflați în dificultate reală să poată intra în această procedură”.

„Protejăm locuința familiei, dacă este singura și respectă standardele legale, astfel încât oamenii să nu fie scoși din propria casă. În același timp, le oferim acces și celor care își pot plăti datoriile, dar au nevoie de timp și de un plan clar de rambursare. În felul acesta, procedura devine funcțională, datoriile devin gestionabile, iar oamenii au o șansă corectă să își revină, fără să piardă tot ce au. Nu vorbim despre a scăpa de obligații, ci despre a le face gestionabile și a asigura un sistem care îi ajută pe cei de bună-credință să meargă mai departe”, a menționat Irineu Darău.

El a precizat că proiectul se află în etapa de avizare și consultare publică, după care va ajunge pe masa Guvernului.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) preciza, pe 30 martie, că persoanele fizice aflate în dificultate financiară pot apela la procedura de insolvență reglementată de Legea nr. 151/2015, care oferă posibilitatea restructurării sau ștergerii datoriilor și suspendării executărilor silite.

Pentru deschiderea procedurii de insolvență, debitorii persoane fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții: notificarea prealabilă a creditorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de depunerea cererii; prezentarea dovezilor privind veniturile sau lipsa acestora, precum și a situației profesionale; anexarea documentelor care atestă veniturile realizate în ultimii 3 ani și estimările pentru următorii 3 ani.



Totodată, persoanele fizice trebuie să depună documentele fiscale, cazierul judiciar și fiscal, precum și raportul de la Biroul de Credit. De asemenea, are nevoie de prezentarea unei propuneri de plan de rambursare (acolo unde este cazul), iar în anumite situații, anexarea extrasului din Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale.

Conform sursei citate, Legea 151/2015 reglementează trei tipuri de proceduri de insolvență.

Una dintre acestea este „Procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor”, care se adresează debitorilor ale căror datorii sunt egale sau depășesc 15 salarii minime brute pe economie (60.750 lei).

„Aceasta presupune achitarea a cel puțin jumătate din datorii, pe o perioadă de maximum 60 de luni, în baza unui plan aprobat de creditori. Printre beneficii se numără suspendarea executărilor silite și a dobânzilor, precum și posibilitatea ștergerii parțiale a datoriilor la finalul procedurii”, se menționează în comunicat.

Pe listă se mai află „Procedura simplificată de insolvență”, care este destinată pensionarilor sau persoanelor cu capacitate de muncă redusă, ale căror datorii nu depășesc 10 salarii minime brute (40.500 lei) și care nu dețin bunuri sau venituri urmăribile.

„După o perioadă de supraveghere de 3 ani, debitorii pot beneficia de ștergerea integrală a datoriilor”, se mai arată în document.

Conform sursei citate, mai există „Procedura judiciară prin lichidare de active”, care se aplică debitorilor cu datorii de peste 60.750 lei, care nu pot acoperi cel puțin jumătate din acestea în 5 ani.

