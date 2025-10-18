Clujul, printre „bunii platnici”. Doar 3 instituții apar pe lista ANAF, cu datorii infime față primele 10 instituții aflate pe listă

ANAF a publicat lista actualizată a instituțiilor și companiilor publice cu datorii la bugetul de stat, iar cifrele arată o situație îngrijorătoare la nivel național.

Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Conform Digi24.ro, 511 instituții și autorități publice au restanțe în valoare totală de 582,9 milioane de lei.

Cu toate acestea, Clujul face notă discordantă. Din întreaga listă, doar trei instituții publice din județ figurează printre datornici, iar sumele datorate sunt semnificativ mai mici decât restanțele din topul național.

În timp ce Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are datorii de peste 136 de milioane de lei, iar Ministerul Antreprenoriatului și Turismului depășește 29 de milioane de lei, instituțiile clujene aflate pe listă înregistrează datorii modeste, de ordinul zecilor sau sutelor de mii de lei.

Peste 250 de primării cu datorii la stat

Potrivit ANAF, dintre cele 511 entități cu datorii, 255 sunt primării. În plus, pe listă se mai regăsesc 30 de școli, 5 licee, 26 de spitale, 2 tribunale și 5 parchete.

„Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe. Instituțiile pot solicita eșalonarea plății, fără garanții, datorită statutului lor juridic”, se arată în comunicatul ANAF.

