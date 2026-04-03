E oficial! Acciza la motorină, redusă cu 30 de bani/litru. Impactul bugetar este de peste 600 mil. lei.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat vineri, 3 aprilie 2026, că Executivul a adoptat actul normativ privind reducerea temporară a nivelului accizei pentru motorină și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din prelucrarea țițeiului extras de pe teritoriul României.

„Primul punct - ordonanța de urgență privind reducerea temporară a nivelului accizei aplicabil motorinei standard și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din prelucrarea țițeiului extras de pe teritoriul României. Ce stabilește această ordonanță de urgență: acciza la motorina standard comercializată pe piața internă va fi redusă temporar, pe perioada declarată a crizei pe piața petrolului și a carburanților, cu 30 de bani pe litru, 36 de bani în total, cu tot cu TVA, respectiv de la 2.804,29 de lei la 1.000 de litri, la 2.504,29 lei pe 1.000 litri și de la 3.318,74 de lei tona la 2.963,7 lei tona. Această reducere se aplică începând cu intrarea în vigoare a ordonanței de urgență pe perioada declarată de criză pe piața petrolului și carburanților”, a spus Dogioiu la Palatul Victoria.

Ea a adăugat că ordonanța instituie și contribuția de solidaritate pentru operatorii economici care fie doar extrag, fie extrag și comercializează petrol de pe teritoriul României.

„Contribuția de solidaritate se aplică în niște praguri prin raportare la prețul petrolului Brent, dar ca efect reprezintă 60% din profitul excepțional obținut în această perioadă din exploatarea sau exploatarea și comercializarea petrolului românesc. Acele praguri pe care le vedeți în ordonanță raportate la prețul petrolului Brent au ca scop, tocmai, ca nu cumva această impozitare excepțională să afecteze, de exemplu, nivelul de investiții. Deci, acest lucru nu va fi afectat, vor fi vizate numai profiturile excepționale din această perioadă”, a afirmat aceasta.

Ioana Dogioiu a precizat că reducerea accizei la motorină va avea un impact bugetar estimat la 0,61 de miliarde de lei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

