Firmele din România au început prost anul 2026. Declinul, resimțit serios în servicii și comerțul cu vehicule.

Prima lună din 2026 a venit cu scăderi serioase în domeniul serviciilor din România și în comerțul cu autovehicule.

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut în prima lună a anului în curs, raportat la decembrie 2025, atât ca serie brută, cu 18,7%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 8,5%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate joi, 26 martie 2026.

Domeniile unde anul a început sec

În ceea ce privește serviciile de piață prestate populației, serie brută, în luna ianuarie 2026, față de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 18,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-24,6%), activitățile hotelurilor și restaurantelor (-21,4%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-21,2%) și la activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (-15,0%). Activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor au crescut cu 12,4%.



De asemenea, activitatea de servicii de piață prestate populației, serie brută, în luna ianuarie 2026 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,1% mai mică față de ianuarie 2025, ca urmare a scăderilor înregistrate la activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-19,1%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-17,3%), activitățile hotelurilor și restaurantelor (-15,8%) și la activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (-13,5%). Activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor au crescut cu 10,8%.

Activitatea de servicii de piață prestate populației, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2025, a scăzut cu 9,7%.

Comerțul auto din România, în declin

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în ianuarie 2026, față de luna decembrie 2025, atât ca serie brută, cu 21,4%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, cu 2,4%, arată datele INS, publicate tot joi.



Astfel, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie brută, a scăzut în ianuarie pe ansamblu cu 21,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu autovehicule (-29,4%), comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-22,0%), activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-12,8%) și la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-3,9%).



De asemenea, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie brută, în ianuarie 2026, comparativ cu luna similară din 2025, a scăzut pe ansamblu cu 6,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (-11,8%), comerțul cu autovehicule (-9,5%), activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor (-3,4%) și la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule (-1,8%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2025, a scăzut cu 0,3%.

