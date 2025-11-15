Sprijin pentru pensionari, veterani și persoane vulnerabile: Primăria anunță emiterea abonamentelor gratuite de transport pentru 2026

Primăria Cluj-Napoca a anunțat că începe, de luni, 17 noiembrie, emiterea abonamentelor gratuite de transport pentru 2026 pentru pensionari, cetățeni de onoare, veterani și persoanele vulnerabile.

Primăria începe emiterea abonamentelor gratuite de transport pentru pensionari, veterani și persoane vulnerabile din Cluj-Napoca pentru anul 2026|Foto: Compania de Transport Public Cluj-Napoca – Facebook

Abonamente se emit gratuit pe toate liniile pentru pensionarii ale căror venituri pe cuponul de pensie sunt de până la 3.600 lei, pentru persoanele vârstnice care au împlinit 70 de ani, pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca și veteranii și văduvele de război, precum și pentru revoluționarii și urmașii eroilor martiri.

Abonamente gratuite pe o linie se acordă pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 3.601 - 4.500 lei, precum și pentru pensionarii încadrați la gradul I de invaliditate.

Sprijin pentru pensionari, veterani și persoane vulnerabile: Primăria anunță emiterea abonamentelor gratuite de transport pentru 2026

„Clujul are grijă de seniori, veterani și persoane vulnerabile: abonamente gratuite de transport pentru 2026. Continuăm să sprijinim categoriile vulnerabile și să facem din Cluj-Napoca un oraș în care fiecare este respectat”, a transmis primarul Emil Boc printr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, începând de luni, 17 noiembrie, se emit abonamentele gratuite pentru anul 2026 pentru pensionari, cetățeni de onoare, veterani și văduve de război, revoluționari și urmașii eroilor martiri cu domiciliul în Cluj-Napoca.

Abonamentele se eliberează la 10 centre de vânzare și reîncărcare carduri și 62 de automate stradale.

Documente necesare (în original):

*Card de transport emis în anii anteriori (dacă există),

*Cartea de identitate,

*pentru pensionarii cu vârsta sub 70 de ani: cupon de pensie sau decizia de pensionare din luna curentă sau anterioară, decizia medicală pentru pensionarii de boală, decizia de pensie de urmaș,

*dovada privind calitatea de cetățean de onoare, veteran sau văduvă de război, revoluționar sau urmaș al eroilor martiri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: