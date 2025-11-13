Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Unde este și de ce tace mediul de afaceri exact atunci când este nevoie de el?

Mediul de afaceri tace. Nu știu dacă ați observat dar mediul de afaceri, de obicei hiperactiv și kiperkinetic prin conferințe și comunicate și degrabă vărsătoriu de sânge al premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a dezlănțuit apocalipsa în economie, tace.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Tace probabil pentru că își numără banii după Black Friday, nevenindu-i să creadă ce câștiguri s-au făcut - 40% peste 2024 - și tace probabil pentru că se pregătește de vacanțele și sărbătorile din decembrie și ianuarie, când iar vor fi câștiguri enorme. Deși, așa cum tot repetă mediul de afaceri, premierul Ilie Bolojan a dezlănțuit apocalipsa în economie, astfel încât mediul de afaceri ar fi trebuit să fie la pământ.

Mediul de afaceri tace exact când nu trebuie să tacă.

Ce spune mediul de afaceri despre cele două scandaluri grețoase de corupție care au zguduit societatea și care aduc o umbră serioasă de neîncredere asupra politicilor, practicilor și procedurilor de lucru din businessul românesc?

Ce spune mediul de afaceri despre faptul că sunt bătute și omorâte femei în România anului 2025? Pentru că, în alte ocazii, mediul de afaceri se rupe în comunicate fandosite despre egalitate, diversitate, incluziune.

Ce bine ar fi ca mediul de afaceri să se implice în problemele reale ale societății - asta neînsemnând doar sponsorizări pentru grupuri defavorizate care sunt de obicei de valoare mai mică decât publicitatea pe care mediul de afaceri o plătește pentru a se lăuda cu aceste sponsorizări – la fel de mult măcar pe cât se implică să-l înjure pe premierul Ilie Bolojan de fiecare data când îl prind undeva.

Ce bine ar fi ca mediul de afaceri să fie una dintre puterile din stat și să ajute România să își revină un pic. Până și președintele Nicușor Dan cere asta mediului de afaceri.

Dragoș Damian





Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.





