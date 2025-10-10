Tranzacție record la Cluj. Fostul CUG, cumpărat cu 20 mil. euro de Grupul Hexagon.

Fostul Combinat de Utilaj Greu (CUG) din Cluj-Napoca va fi achiziționat de Grupul Hexagon

Dezvoltatorul imobiliar clujean Hexagon a finalizat achiziţia fostului Combinat de Utilaj Greu (CUG) din Cluj-Napoca, una dintre cele mai mari platforme industriale din România, cu o suprafaţă de 32 de hectare, potrivit zf.ro.

Tranzacție de 20 de milioane de euro în Cluj

Conform sursei citate, valoarea tranzacţiei depăşeşte 20 de milioane de euro.

Platforma industrială CUG, simbol al industriei clujene din secolul trecut, a fost vândută de un vehicul de investiţii (SPV) deţinut de grupul german Max Aicher. Tranzacţia, aflată în curs de avizare, a fost intermediată de CBRE, prin Mihai Pătrulescu, Head of Investment Properties, şi Daniel Cateliu, Director Industrial Agency, iar avocaţi au fost cei de la Popovici, Niţu, Stoica şi Asociaţii.

„Această achiziţie se aliniază strategiei noastre de business, care vizează implicarea directă în revitalizarea şi modernizarea zonei de nord a Clujului. Este un pas firesc în direcţia investiţiilor locale şi a reactivării unor zone emblematice pentru comunitate - spaţii care au făcut parte din identitatea Clujului şi pe care dorim să le readucem la viaţă”, a declarat, pentru sursa citată, Florin Mariş, CEO al Hexagon.

CUG Cluj a reprezentat timp de decenii unul dintre pilonii economiei locale, au existat mii de locuri de muncă şi platforma a contribuit semnificativ la identitatea industrială a oraşului.

După 1989, platforma a intrat într-un declin continuu și a fost, practic abandonată în ultimii 20 de ani.

