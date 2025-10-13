Românii, mai săraci cu 130 de lei. Salariile nu mai țin pasul cu prețurile.

Câştigul salarial mediu net a fost în august de 5.387 de lei. Față de luna iulie, salariul mediu a scăzut cu 130 de lei.

Câştigul salarial mediu net a fost în august de 5.387 de lei, în creștere cu 4,4% față de anul precedent, sub rata anuală a inflației, care s-a apropiat de 10%, conform datelor Institutului Național de Statistică. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (12458 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3341 lei).

În luna august 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 9002 lei, cu 199 lei (-2,2%) mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2025, arată datele INS. Câştigul salarial mediu net a fost 5387 lei, în scădere cu 130 lei (-2,4%) față de luna iulie 2025.

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 4,4%.

INS menționează că în cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

În luna august 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna iulie 2025, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, pe domenii:

cu 13,1% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;

între 7,0% și 9,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), extracţia minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea produselor textile;

între 3,5% și 6,5% în transporturi pe apă, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, pe domenii:

cu 14,9% în transporturi aeriene;

între 1,0% și 4,0% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, alte activităţi de servicii.

În sectorul bugetar, în luna august 2025 s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (-1,5%), sănătate şi asistență socială (-1,3%), respectiv în învăţământ (-0,6%).

